ABD-BAE Savunma İşbirliği anlaşması hayata geçti

Beyaz Saray, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında daha önce imzalanan yeni Savunma İş Birliği Anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiği açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolton ile Şeyh Nahyan'ın ortak deklarasyonu kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada, "Savunma İş Birliği Anlaşması, ABD ile BAE arasındaki askeri iş birliğini geliştirecek ve kritik bir dönemde zaten dinamik olan askeri, siyasi ve ekonomik ortaklığı daha da pekiştirecektir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmanın Körfez bölgesindeki güvenlik temelli konularda ABD ile BAE arasındaki ortak zemini geliştireceğine atıf yapıldı.
ABD'nin bu ülkede halen 5 bin civarında askeri bulunuyor.