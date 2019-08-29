banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
287.320
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1302
EURO
6.4459
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor

 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:  

Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor

 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:  

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor

 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:  "(AFGANİSTAN) ORADAKİ ASKER SAYIMIZI 8 BİN 600'E DÜŞÜRECEĞİZ VE BU NOKTADAN SONRA DA İLERİDE NE OLACAĞINA İLİŞKİN BİR KARARA VARACAĞIZ"
Washington, 29 Ağustos 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e düşüreceklerini açıkladı. 
Trump, Fox Radyo'ya verdiği mülakatta, Afganistan'daki sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. 
Taliban ile anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, yine de anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda emin olmadığını vurguladı.

banner317
Trump, "Oradaki asker sayımızı 8 bin 600'e düşüreceğiz ve bu noktadan sonra da ileride ne olacağına dair bir karara varacağız." ifadesini kullandı. 
Afganistan'da 14 bin civarında askeri olan ABD yönetiminin, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 29.08.2019 20:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı
G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı
Bulgaristan'daki Siber Saldırı
Bulgaristan'daki Siber Saldırı
Brezilya'da 60 Gün Boyunca Anız Yakmak Yasak
Brezilya'da 60 Gün Boyunca Anız Yakmak Yasak
Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk'ye Suriye Tasarısı Sundu
Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk'ye Suriye Tasarısı Sundu
Dünyanın en hızlı kadın pilotu olmak için yaptığı denemede hayatını kaybetti
Dünyanın en hızlı kadın pilotu olmak için yaptığı denemede hayatını kaybetti
Avrupa'da Yılın İlk Altı Ayında 90 Bin Kızamık Vakası Görüldü
Avrupa'da Yılın İlk Altı Ayında 90 Bin Kızamık Vakası Görüldü
Kuzey Kore'nin
Kuzey Kore'nin "güdümlü Füze Denizaltısı İnşa Ettiği" İddiası
Dünyanın akciğerleri Amazonlar'da yangınlar devam ediyor
Dünyanın akciğerleri Amazonlar'da yangınlar devam ediyor
İngiltere’de halk sokakta
İngiltere’de halk sokakta

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim