Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "(AFGANİSTAN) ORADAKİ ASKER SAYIMIZI 8 BİN 600'E DÜŞÜRECEĞİZ VE BU NOKTADAN SONRA DA İLERİDE NE OLACAĞINA İLİŞKİN BİR KARARA VARACAĞIZ"

Washington, 29 Ağustos 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e düşüreceklerini açıkladı.

Trump, Fox Radyo'ya verdiği mülakatta, Afganistan'daki sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Taliban ile anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, yine de anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda emin olmadığını vurguladı.



Trump, "Oradaki asker sayımızı 8 bin 600'e düşüreceğiz ve bu noktadan sonra da ileride ne olacağına dair bir karara varacağız." ifadesini kullandı.Afganistan'da 14 bin civarında askeri olan ABD yönetiminin, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.(AA/ÖZ/HA)