ABD, Afgan müzakerelerinin çekişmeli geçeceğini öngörüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban ile Afganlar arasında öngörülen müzakerelerin "çekişmeli" geçebileceğini söyledi.

Pompeo, yarın Doha'da başlayacak görüşmeler için Katar'a giderken yolda konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta varılan barış anlaşmasına atfen, "29 Şubat'tan bulunduğumuz bu noktaya gelmek arzu ettiğimizden uzun sürdü, ancak cumartesi sabahı, neredeyse 20 yıldır ilk kez Afganların şiddeti azaltmak ve Afgan halkının talep ettiği şeyi vermek için ülkeyi nasıl ileriye taşıyacakları hakkında çekişmeli müzakereler yapmaya hazır biçimde bir arada bir masaya oturacakları beklentisi içindeyiz." ifadesini kullandı.

Müzakerelerde yıllardır süren savaşın ardından barışı elde ederlerse bunun Afganların ilerlemesinin tek yolu olduğunu vurgulayan Pompeo, Afgan halkının talebinin, "savaşta olmayan bir ülkeyi yansıtan yönetim olduğunu" da belirtti.

Mike Pompeo ayrıca Afganistan'daki Amerikan askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesinin, terörle bağlantılı şiddetin sona erdirilmesi konusunda Afganların yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıya ve benzer şiddet eylemlerine işaret eden Pompeo, "Şiddetin kabul edilebilir seviyelere indirgenmesi gerektiği çok açık." diye konuştu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Taliban ile Afganlar arası müzakerenin Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacağını açıklamıştı.