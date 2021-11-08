ABD, 20 ay sonra aşılı yolculara sınırlarını yeniden açıyor

ABD, pandemiyle birlikte getirdiği seyahat kurallarında güncellemeye gitti.

1,5 yılın ardından, bugün itibarıyla Brezilya, Çin, Hindistan, İngiltere ve çoğu Avrupa ülkesine uygulanan kısıtlamalar aşılanma şartıyla kaldırılıyor.

Aşılı kişiler için Kanada ve Meksika ile olan kara sınırları yeniden açılıyor.

ABD'ye seyahat için başlıca şartlar neler?

Yeni uygulamaya göre, ABD'ye seyahat edecek tüm yetişkin yabancı uyrukluların, uçağa binmeden önce tam olarak aşılanmış olmaları gerekiyor. Daha önce olduğu gibi, ABD'ye gelecek kişilerden son 72 saat içerisinde negatif test sonucu sunmaları isteniyor.

Herkesin aşı olması gerekiyor mu?

Bazı istisnalar dışında, evet. 18 yaşın altındaki çocuklar için aşı olma şartı yok ancak bu kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları gerekiyor. 2 yaş ve altı yolcular testten muaf tutuluyor.

Aşısız kişilerin durumu ne olacak?

Nüfusunun yüzde 10'undan daha az kesimi aşılı olan 50 civarında ülkeden ABD'ye gelişler için ABD hükümetinden izin alınması gerekecek. Bu durumda olanların yalnızca turizm ya da iş amacıyla ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Aşı kurallarını kim uygulayacak

Aşı kuralları hava yolu şirketlerince uygulanacak. Şirketlerin, aşı kayıtlarını kimliklerle eşleştirerek doğrulamaları gerekecek. Bunun yapılmaması halinde ise şirketler 35 bin dolara yakın cezalarla karşılaşabilecek.

ABD'ye girişte hangi aşılar geçerli?

ABD'ye giriş için Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı verilen tüm koronavirüs aşıları geçerli sayılacak. Bu durumda, Pfizer, Moderna, J&J, AstraZeneca ve Sinovac aşıları kabul edilirken Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısı henüz geçerli sayılmıyor.