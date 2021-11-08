banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak
Hükümet programı bugün okunacak
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
Hükümet programı yarın Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak
Hükümet programı yarın okunacak
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
banner376

ABD, 20 ay sonra aşılı yolculara sınırlarını yeniden açıyor

ABD, 20 aylık ülkeye giriş yasağını sona erdirerek aşısı tam olan kişilere bugün itibarıyla sınırlarını açıyor.

08 Kasım 2021 Pazartesi 08:04
ABD, 20 ay sonra aşılı yolculara sınırlarını yeniden açıyor

ABD, pandemiyle birlikte getirdiği seyahat kurallarında güncellemeye gitti.

1,5 yılın ardından, bugün itibarıyla Brezilya, Çin, Hindistan, İngiltere ve çoğu Avrupa ülkesine uygulanan kısıtlamalar aşılanma şartıyla kaldırılıyor.

Aşılı kişiler için Kanada ve Meksika ile olan kara sınırları yeniden açılıyor. 

ABD'ye seyahat için başlıca şartlar neler?

Yeni uygulamaya göre, ABD'ye seyahat edecek tüm yetişkin yabancı uyrukluların, uçağa binmeden önce tam olarak aşılanmış olmaları gerekiyor. Daha önce olduğu gibi, ABD'ye gelecek kişilerden son 72 saat içerisinde negatif test sonucu sunmaları isteniyor.

Herkesin aşı olması gerekiyor mu?

banner341
Bazı istisnalar dışında, evet. 18 yaşın altındaki çocuklar için aşı olma şartı yok ancak bu kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları gerekiyor. 2 yaş ve altı yolcular testten muaf tutuluyor.

Aşısız kişilerin durumu ne olacak?

Nüfusunun yüzde 10'undan daha az kesimi aşılı olan 50 civarında ülkeden ABD'ye gelişler için ABD hükümetinden izin alınması gerekecek. Bu durumda olanların yalnızca turizm ya da iş amacıyla ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Aşı kurallarını kim uygulayacak

Aşı kuralları hava yolu şirketlerince uygulanacak. Şirketlerin, aşı kayıtlarını kimliklerle eşleştirerek doğrulamaları gerekecek. Bunun yapılmaması halinde ise şirketler 35 bin dolara yakın cezalarla karşılaşabilecek.

ABD'ye girişte hangi aşılar geçerli?

ABD'ye giriş için Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı verilen tüm koronavirüs aşıları geçerli sayılacak. Bu durumda, Pfizer, Moderna, J&J, AstraZeneca ve Sinovac aşıları kabul edilirken Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısı henüz geçerli sayılmıyor. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da son 15 aydır ilk kez COVID-19'dan ölen olmadı
Japonya'da son 15 aydır ilk kez COVID-19'dan ölen olmadı
İngiltere'de acil servislerde bekleme süreleri uzadı
İngiltere'de acil servislerde bekleme süreleri uzadı
Sudan'da polis darbe karşıtı gösterilere müdahale etti
Sudan'da polis darbe karşıtı gösterilere müdahale etti
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: 101 ölü
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: 101 ölü
Sri Lanka’da sel: En az 5 ölü
Sri Lanka’da sel: En az 5 ölü
Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı düzenlendi
Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı düzenlendi
Almanya’daki sel felaketinin bilançosu: 29,2 milyar euro
Almanya’daki sel felaketinin bilançosu: 29,2 milyar euro
İsrail güçleri Filistinli çocukları yaraladı
İsrail güçleri Filistinli çocukları yaraladı
İklim değişikliğiyle mücadelede taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeler uyarılacak
İklim değişikliğiyle mücadelede taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeler uyarılacak
Kar yengecine rekor fiyat!
Kar yengecine rekor fiyat!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim