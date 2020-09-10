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ABD, 11 Eylül terör saldırılarının 19. yılını Kovid-19'un gölgesinde anacak

ABD, tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 19. yılını, bu saldırılardan daha derin iz bırakan ve ekonomik yıkım yaratan küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde anacak.

10 Eylül 2020 Perşembe 14:42
ABD, 11 Eylül terör saldırılarının 19. yılını Kovid-19'un gölgesinde anacak
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ABD, tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 19. yılını, bu saldırılardan daha derin iz bırakan ve ekonomik yıkım yaratan küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde anacak.

Dünyanın seyrini değiştiren, Afganistan ve Irak'ın işgaline zemin hazırlayan, seyahatten kültüre yaşam tarzlarını etkileyen, ırkçıklık ve İslamofobi'yi artıran 11 Eylül saldırılarının üzerinden 19 yıl geçti.

Geçen 19 yıla rağmen, ABD'nin Afganistan ve Orta Doğu'da yüz binlerce kişinin ölümüne ve trilyon dolarlara mal olan terörle mücadelesi bitmedi. 

ABD, tarihinin en büyük felaketi olarak kayda geçen 11 Eylül'ü, bu yıl başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok kişi tarafından 11 Eylül'den ''çok daha kötü'' olduğu söylenen Kovid-19 salgınının gölgesinde anacak.

Kovid-19 salgını, ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül'deki terör saldırılarını geride bırakarak ülkede 190 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

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Salgın, Trump tarafından ''Pearl Harbour'' ve ''11 Eylül'' den ''çok daha kötü bir saldırı'' olarak nitelendi.

11 Eylül'ü yaşayan birçok kişi de koronavirüsün terör saldırılarından çok daha kötü bir iz bıraktığı ve daha büyük ekonomik yıkım yarattığı yorumlarında bulundu.

Gözler, Trump'ın salgından sorumlu tuttuğu ''yeni düşman'' Çin'e çevrilirken, ABD'nin terörle mücadele, demokrasi ve özgürlük götürme adı altında işgal ettiği Afganistan ve Irak'ta 19 yılda arkasında bıraktığı enkaz her geçen gün büyüdü ve büyümeye devam ediyor.

Orta Doğu, daha fazla istikrarsızlık, kargaşa ve mezhep savaşlarına sürüklenirken, yüz binlerce sivil de hayatını kaybetti ve DEAŞ gibi yeni terör örgütleri ortaya çıktı.

ABD'de yayımlanan ''Savaşın Maliyeti'' raporuna göre ise 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin terörle mücadele savaşlarında şimdiye kadar 37 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 17:35
Anahtar Kelimeler:
11 EylülABD
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