Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor

"Voyage" isimli 10 şarkıdan oluşan albüm Kasım ayında yayımlanacak.

1982 yılında dağılan grup ayrıca Mayıs 2022'de Londra'da gerçekleştirilecek ve albümle aynı ismi taşıyacak dijital konser serisini de duyurdu.

Konserler Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa edilecek ABBA Arena'da yapılacak.

ALBÜMDEN İKİ ŞARKI YAYIMLANDI

Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ve Björn Ulvaeus'tan oluşan dörtlü, albümde yer alacak iki şarkıyı dijital platformlar aracılığıyla bugün yayımladı.

İki şarkıdan ilki, "I Still Have Fait In You" grup üyeleri arasındaki bağı anlatan sevgi dolu bir piyano baladı.

Perşembe günü Londra'da gerçekleştirilen basın lansmanında konuşan Bjorn Ulvaeus, şarkıyla ilgili olarak "Benny ilk melodiyi çaldığında, şarkının bizim hakkımızda olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Bjorn şöyle devam etti:

"Bu, olduğumuz yerin ne kadar da inanılmaz olduğunu anlamakla ilgili bir şey. 40 yıl sonra bir albüm yayımlamak, hala en iyi arkadaşlar olmak, hala birbirimizin işlerinden keyif almak ve elbette ki büyük bir sadakata sahip olmak... Bu hangi hayal gücüne sığar ki? Bunu kim deneyimlemiştir? Kimse."

YENİDEN BİR ARAYA GELİŞ

Grubun yeniden bir araya gelişi yıllarca pek mümkün görülmedi. Hatta grubun 2000 yılında 1 milyar dolarlık bir turne teklifini de geri çevirdiği bildirildi.

2013 yılında BBC'ye verdiği röportaj Agnetha, Abba'yı geçmişte bırakmayı tercih ettiğini söyledi.

Agnetha bu durumu, "Abba çok uzun zaman önce olan bir şeydi. Şimdi ise yaşlanıyoruz ve her birimizin de farklı hayatları var" sözleriyle açıklamıştı.

Perşembe günkü lansmana katılamayan ancak albümle ilgili bir açıklama yapan Agnetha, "2018'de nihayet yeniden bir araya geldiklerinde beklentisinin ne olacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını" söyledi:

"Ama Benny'nin stüdyosu çok sıcak ve samimi bir yerdi. Öncesinde ise çok keyif alacağımı biliyordum!"

Benny ise, "Dördümüzün tekrar stüdyoda olması ve Frida ile Agnetha'yı yeniden duymak çok keyifliydi" diye ekledi.

Ancak Benny, ilk kayıt öncesinde gergin olduğunu da itiraf etti:

"Stüdyoya gelmelerinden beş dakika önce şunu düşünüyordum: 'Hala şarkı söylüyorlar mı?' diye sorsa mıydım acaba?' Ama yapabildiler. Kayıtları dinleyince duyacaksınız."

İki şarkıcı da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilen basın lansmanına katılmadı.

Bjorn, şakayla karışık "Burada olmalılardı elbette. Ama Benny kadar bu [reklamdan] keyif almıyorlar" dedi.

ALBÜM 2022'DEKİ KONSERLERDE ÇALINACAK

Yeni albüm, Mayıs 2022'deki Londra konserlerinde çalınacak.

6 akşam sürecek konser serisinde sahnede grup üyelerinin dijital versiyonlarına 10 kişilik bir canlı grup eşlik edecek.

Müzikseverlerin grubun en sevilen hitlerinden 22'sini dinleyeceği konserin biletleri 7 Eylül'de 21 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

"Abba-tars" olarak adlandırılan dijital versiyonlar, Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın görsel efekt şirketi Industrial Light and Magic tarafından tasarlandı.

850'den fazla kişiden oluşan bir ekip, şu anda 70'lerinde olan müzisyenleri hareket yakalama teknolojisiyle yeniden yarattı.

Yapımcı Ludvig Andersson, dijital konser projesini "Dört müzisyen, 160 kamera ve görsel efekt dehaları karşısında sahneye çıkarak, beş hafta boyunca şarkıları mükemmel bir şekilde çalıp seslendirdi" sözleriyle açıkladı.

"ŞOVU İZLEDİĞİNİZDE, ABBA'YI TAKLİT EDEN DÖRT KİŞİYİ DEĞİL, GERÇEKLERİNİ İZLEYECEKSİNİZ."

Konserlerin neden Londra'da olduğuna ilişkin konuşan Bjorn ise "Londra, eğlence, tiyatro ve müzikaller söz konusu olduğunda bulunabilecek en iyi şehir. Ve de İngilizlerin her zaman bizi kendi çocukları gibi gördüklerini hissettik" dedi.

400 MİLYON ALBÜM SATTI

1974'te Eurovision Şarkı Yarışmasın'da birinciliği alan ABBA dünya çapında 400 milyon albüm sattı.

Grubun hit şarkılarını içeren ve Ulvaeus ile Andersson'un bestelediği Mamma Mia! müzikali 50 milyon kişi tarafından izlendi.

En başarılı dönemlerinde Ulvaeus ile Faltskog ve Lyngstad ile Andersson arasındaki evlilikler sona ermiş, fakat grup bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmıştı.

Ancak 1982'de grup üyeleri çalışmalarına son verdiklerini açıkladı.

Grup buna rağmen 2005'te Mamma Mia! müziaklinin ve yakın zamanda İsveç'te ABBA temalı restoranın açılışı gibi çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.