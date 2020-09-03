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Ab, Yunanistan\'ın Göçmenler Konusunda Hukuka Uymasını Bekliyor

Brüksel, 3 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Yunanistan\'ın Ege Denizi\'nde bu yıl 10 bin göçmeni geri ittiğine yönelik açıklamalar üzerine, Yunan makamlarının hukuka uygun hareket etmesini beklediklerini söyledi. 

03 Eylül 2020 Perşembe 18:07
Ab, Yunanistan\'ın Göçmenler Konusunda Hukuka Uymasını Bekliyor
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Brüksel, 3 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bu yıl 10 bin göçmeni geri ittiğine yönelik açıklamalar üzerine, Yunan makamlarının hukuka uygun hareket etmesini beklediklerini söyledi. 
Jahnz, günlük basın toplantısında, Yunanistan Gemicilik Bakanı Yannis Plakiotakis'in bu yıl içinde 10 binden fazla göçmen ve sığınmacıyı denizde geri ittiklerine yönelik açıklaması hakkındaki soruyu yanıtladı.
Dış sınırların korunmasının AB kanunları dahilinde üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Jahnz, "Bu da demek oluyor ki uygulanan her tedbir orantılı, temel haklarla ve AB'nin sığınma yasalarıyla uyumlu olmalı." dedi.
Jahnz, ulusal makamların bu yükümlülüklere uymak zorunda olduğunu belirterek, AB Komisyonunun görevinin birlik yasalarının uygulanmasını izlemek olduğunu söyledi.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırlarda, sadece Yunanistan'ı değil AB'nin tümünü ilgilendiren "karmaşık ve zor bir durum" olduğunu dile getiren Jahnz,  şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu kapsamda Yunan makamlarının hukuka uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Geri itme gibi bir yasa ihlali durumunda ulusal makamların gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma yapmasını, herhangi bir kanuna aykırılığın da takip edilmesini bekleriz." 
(AA/AK/GÜL) 
 

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