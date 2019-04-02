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Ab Ve Oecd İtalyan Ekonomisinin Gidişatından Endişeli

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN CLAUDE JUNCKER:

Ab Ve Oecd İtalyan Ekonomisinin Gidişatından Endişeli

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN CLAUDE JUNCKER:

02 Nisan 2019 Salı 16:11
Ab Ve Oecd İtalyan Ekonomisinin Gidişatından Endişeli

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN CLAUDE JUNCKER: "İTALYAN EKONOMİSİNİN GERİLEMEYE DEVAM EDECEĞİNDEN BİRAZ ENDİŞE DUYUYORUM"
OECD GENEL SEKRETERİ ANGEL GURRİA: "İTALYAN HÜKÜMETİ, GERÇEKLE YÜZLEŞEN BİR SİYASİ KARAR ALMAK ZORUNDADIR"
Madrid, 2 Nisan 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean ClaudeJuncker ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri AngelGurria, İtalyan ekonomisinin gidişatıyla ilgili çekinceleri olduğunu açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Juncker ve OECD Genel Sekreteri Gurria, başkent Roma'da İtalya Başbakanı GiuseppeConte ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısında konuşan Juncker, "İtalyan ekonomisinin gerilemeye devam edeceğinden biraz endişe duyuyorum. İtalyan makamlarının ekonomik büyümeyi canlı tutmak için ek çaba göstereceğini umuyorum. İtalya büyüme için daha fazlasını yapmalı." dedi.
OECD Genel Sekreteri Gurria da İtalya Başbakanı Conte ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkimiz de İtalyan ekonomisinin yavaşlayacağı konusunda hemfikiriz. Çünkü yavaşlama küresel ve Avrupa düzeyinde olacak. Avrupa'dakinin sebebi özellikle Almanya'daki yavaşlamadan kaynaklanıyor. İtalyan hükümeti, gerçekle yüzleşen bir siyasi karar almak zorundadır." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, İtalyan ekonomisinde yavaşlama olacağını hükümetin de öngördüğünü ve 2019 bütçesinin de buna göre hazırlandığını kaydeden Başbakan Conte, ekonomik büyümeyi teşvik eden bazı önlemleri içeren kanun hükmündeki kararnameyi gelecek hafta kabul edeceklerini duyurdu.
2018'in son iki çeyreğinde küçülen İtalyan ekonomisi için İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) 2019'da sıfır büyüme tahmininde bulunmuştu.
(AA/TUĞ/FEZ)

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