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Ab Üyesi 10 Ülke Guaido\'yu "geçici Devlet Başkanı" Olarak Tanıdı

Viyana, 4 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı JuanGuaido\'yu

Ab Üyesi 10 Ülke Guaido\'yu "geçici Devlet Başkanı" Olarak Tanıdı

Viyana, 4 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı JuanGuaido\'yu

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:18
Ab Üyesi 10 Ülke Guaido\'yu

Viyana, 4 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı JuanGuaido\'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çekya, Guaido\'yu ülkesinin geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu.
Söz konusu ülkelerin başbakanlık ve dışişleri bakanları tarafından yapılan açıklamalarda "Venezuela\'da özgür ve demokratik seçimler yapılana kadar Guaido\'yu ülkenin anayasal geçici devlet başkanı olarak tanıyoruz." ifadesine yer verildi.
AVUSTURYA\'DAN İSPANYOLCA AÇIKLAMA
Avusturya Başbakanı SebastianKurz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İspanyolca açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'nun ülkede adil ve özgür seçimlere gidilmesini kabul etmediğini kaydetti.
Kurz, "Şu andan itibaren Başkan JuanGuaido\'yu Venezuela anayasasına bağlı olarak ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyoruz." ifadesini kullandı.
İSVEÇ\'DEN GUAİDO VE ULUSAL MECLİS VURGUSU
İsveç Dışişleri Bakanı MargotWallström, yaptığı açıklamada, "Maduro cumhurbaşkanı seçildiği zaman seçim sonucunu asla kabul etmedik. JuanGuaido ve Ulusal Meclisi Venezuela halkının tek meşru temsilcisi olarak görüyor ve destekliyoruz." dedi
"AB, VENEZUELA KONUSUNDA ORTAK NOKTADA DEĞİL"
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela\'ya verilen 8 günlük sürenin dolduğu gerekçesi ile Hollanda’nın Guaido\'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.
Blok, AB üyelerinin büyük bir kısmının bugün Guaido\'yu geçici başkan olarak tanıyacağını fakat AB\'nin bu konuda henüz ortak bir noktada buluşamadığına üzgün olduğunu belirtti.
Guaido\'nun geçici başkan olarak tanınmasından Venezuela ile diplomatik ilişkilerin kopması gibi yasal zorunluluk ortaya çıkmadığını kaydeden Blok, Maduro\'nun temsilcileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkileri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.
Blok, ülkesinin Guaidio\'yu tanıyarak Venezuelalılara adil ve demokratik bir seçim olanağını sağlamak istediklerini aktardı.
Çekya Dışişleri Bakanı TomasPetriçek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Guaido\'yu, Venezuela\'yı özgür ve demokratik seçimlere taşıyacak geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını kaydetti.
Letonya Dışişleri Bakanı EdgarsRinkeviçs, demokratik yollarla ulusal meclis başkanlığına seçilen Guaido\'yu Venezuela\'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını belirterek, "Özgür, adil ve demokratik başkanlık seçimi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya Guaido\'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Böylelikle AB üyesi 10 ülke Venezuela\'yı seçimlere götürecek geçici başkan olarak Guaido\'yu tanımış oldu.
Almanya, Fransa ve İngiltere\'nin başını çektiği ülkeler geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Maduro\'ya çağrıda bulunarak, ülkeyi 8 gün içinde yeni seçimlere götürmemesi durumunda Meclis Başkanı Guaido\'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.
(AA/AK/ŞEB)
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