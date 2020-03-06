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Ab, Türkiye İle Rusya\'nın Anlaşmaya Vardığı Ateşkesten Memnun

Zagreb, 6 Mart 20 (.): Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya\'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ab, Türkiye İle Rusya\'nın Anlaşmaya Vardığı Ateşkesten Memnun

Zagreb, 6 Mart 20 (.): Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya\'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

06 Mart 2020 Cuma 10:49
Ab, Türkiye İle Rusya\'nın Anlaşmaya Vardığı Ateşkesten Memnun
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Zagreb, 6 Mart 20 (.): Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen İdlib ve sığınmacı odaklı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, ateşkes sürecinin iyi niyet göstergesi olduğunu söyledi.

AB'nin, Türkiye ve Rusya ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğine işaret eden Borrell, görüşülmesi gereken birçok konu bulunduğunu kaydetti. 

Borrell, "Ateşkes sürecine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar çok iyi haberler." dedi.

"İNSANİ BOYUTA ODAKLANMALIYIZ"

AB dışişleri bakanlarının, ateşkes sürecinin uygulanmasına katkıda bulunacak yetkisi olmadığının altını çizen Borrell, "Biz daha fazla insani boyuta odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Türkiye'ye yönelik ilave fonların da görüşüleceğine değinerek, "Türkiye, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak çok büyük bir yük üstleniyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Ancak yine de sığınmacılar baskı aracı olarak kullanılmamalı." diye konuştu. 

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İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDE ATEŞKES

Türkiye ile Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da mutabakat sağlanmıştı.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, şu maddeler yer almıştı:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren durdurulacak.

M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.

Türk ve Rus devriyeleri, 15 Mart'ta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak."

(AA/ÖZ/GÜL)

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