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"ab-türkiye Arasındaki İş Birliğini Geliştirmek Fayda Sağlar"

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ: -

"ab-türkiye Arasındaki İş Birliğini Geliştirmek Fayda Sağlar"

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ: -

01 Şubat 2019 Cuma 16:26

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ: - "TÜRKİYE VE AB ARASINDA DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK GİBİ STRATEJİK ALANLARDA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK KARŞILIKLI FAYDA SAĞLAR"

"AB TÜM TARAFLARIN INF ANLAŞMASI\'NA RİAYET ETMESİNİ VE KORUMASINI BEKLİYOR"

"DIŞİŞLERİ BAKANLARI VENEZUELA\'YA YÖNELİK YAPTIRIM LİSTESİNE DEMOKRASİ İHLALİ VE ŞİDDET OLAYLARINDA SORUMLU OLAN YENİ İSİMLERİN EKLENME İHTİMALİNİ DE GÖRÜŞTÜ. BU İHTİMALİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Bükreş, 1 Şubat 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye ve AB arasında dış politika ve güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirmek karşılıklı fayda sağlar." dedi.

Romanya\'da iki gün süren Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı\'nın sona ermesinin ardından Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Mogherini ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye konusunu ay ortasında Brüksel\'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı\'nda ele almaya karar verdiklerini belirten Mogherini, bu çerçevede 12-14 Mart arasında 3\'üncü Brüksel Suriye Konferansı\'nın gerçekleşeceğini duyurdu.

Mogherini, konferansın sadece insani yardıma değil aynı zamanda Suriye\'deki duruma siyasi çözüm bulmaya da odaklanacağını ifade etti.

"TÜRKİYE-AB İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK FAYDA SAĞLAR"

Romanya\'nın AB Konseyi dönem başkanlığının aday ülke Türkiye ile ilişkilere etkisinin sorulması üzerine Mogherini, "Romanya\'nın başkanlığı, AB\'nin önem verdiği bölgede aday ve ortak ülke olan Türkiye\'yle birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor." diye konuştu.

Mogherini, Türkiye ve AB\'nin özellikle dış politika ve güvenlik konularda birçok ortak çıkarı bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve AB arasında dış politika ve güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirmek karşılıklı fayda sağlar." dedi.

"TÜM TARAFLAR INF\'YE RİAYET ETMELİ"

Mogherini, ABD\'nin bugün Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'ndan (INF) çekileceğine ilişkin soru üzerine, AB\'nin NATO\'dan konuya ilişkin bilgi aldığını, anlaşmanın Avrupa\'nın güvenliğine önemli katkı sunduğunu söyledi.

AB ülkelerinin anlaşmaya taraf olmadığının altını çizen Mogherini, "AB, tüm tarafların INF Anlaşması\'na riayet etmesini ve korumasını bekliyor." diye konuştu.

Mogherini, Avrupa\'nın geçmişte olduğu gibi tekrar büyük güçlerin çekişme ve savaş alanına asla dönmesini istemediğini, savaşların denetlenmesi girişimlerinin dünyanın güvenliği için kilit önemde olduğunu ifade etti.

"VENEZUELA YAPTIRIM LİSTESİNE YENİ İSİMLER EKLENEBİLİR"

 

AB\'nin halihazırda Venezuela\'da şiddet olayları ve demokrasinin ihlalinden sorumlu bazı kişilere yönelik yaptırımlarının bulunduğunu kaydeden Mogherini, bu yaptırımların geçen haftalarda 1 yıllığına uzatıldığını belirtti.

Mogherini, "Dışişleri bakanları Venezuela\'ya yönelik yaptırım listesine demokrasi ihlali ve şiddet olaylarında sorumlu olan yeni isimlerin eklenme ihtimalini de görüştü. Bu ihtimali göz ardı etmiyoruz." açıklamasını yaptı. 

(AA/HÖ)

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