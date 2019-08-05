banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98673
ALTIN
262.377
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.7663
EURO
6.2295
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Zincirleme kaza!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA!
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Ab, Sığınmacılara Yönelik İhlalleri Araştıracak

AB KOMİSYONU,

Ab, Sığınmacılara Yönelik İhlalleri Araştıracak

AB KOMİSYONU,

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:52
Ab, Sığınmacılara Yönelik İhlalleri Araştıracak

AB KOMİSYONU, "KURUMUN SINIR KORUMA AJANSI FRONTEX'İN SIĞINMACILARA YÖNELİK HAK İHLALLERİNDE BULUNDUĞU VE ÜYE ÜLKE POLİSLERİNİN İHLALLERİNE GÖZ YUMDUĞU" İDDİASINI İNCELEYECEK

Brüksel, 5 Ağustos 19 : Avrupa Birliği (AB), kurumun sınır koruma ajansı Frontex'in sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu, üye ülke polislerinin ihlallerine de göz yumduğu iddiasını araştıracağını bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, medyaya yansıyan Frontex'e ait kurum içi belgelere ilişkin soruları yanıtladı.

banner317
Söz konusu haberleri gördüklerini belirten Andreeva, AB Komisyonunun sığınmacılara yönelik kötü muameleden her zaman endişe duyduğunu ve bu tarz iddiaları ciddiye aldığını söyledi.

Andreeva, "Sığınmacılara yönelik şiddetin ve tacizin hiçbir çeşidi kabul edilemez." diyerek Frontex içinde bu haberlerin doğru olup olmadığına yönelik inceleme başlatacaklarını kaydetti.

Alman ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Frontex'e ait kurum içi yüzlerce belgede, sığınmacılara yönelik kötü muamele, köpeklerle kovalama, coplama ve biber gazıyla saldırı benzeri çeşitli hak ihlallerinin yer aldığı öne sürülmüştü.

Söz konusu ihlallerde Bulgar, Macar ve Yunan sınır polisinin de adının geçtiği haberlerde, yaşananlarla ilgili kurum içi pek çok incelemenin "dosya kapanmıştır" notuyla sonlandırıldığı iddia edilmişti.

(AA/AK/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'teki Dang Humması Salgını
Bangladeş'teki Dang Humması Salgını
Trump'tan
Trump'tan "beyaz Irkçılığın" Kınanması İçin Çağrı
Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı
Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı
2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu
2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu
Hindistan'daki Sellerde Can Kaybı 200’ü Aştı
Hindistan'daki Sellerde Can Kaybı 200’ü Aştı
Ohıo'da Saldırganın Kız Kardeşini De Öldürdüğü Açıklandı
Ohıo'da Saldırganın Kız Kardeşini De Öldürdüğü Açıklandı
Brezilya'da Çete Lideri, Hapishaneden Kızı Kılığında Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Brezilya'da Çete Lideri, Hapishaneden Kızı Kılığında Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Hindistan’ın Keşmir Hamlesi Gerginliği Artırdı
Hindistan’ın Keşmir Hamlesi Gerginliği Artırdı
Mısır'da 4 Araç Yandı: 20 Ölü, 47 Yaralı
Mısır'da 4 Araç Yandı: 20 Ölü, 47 Yaralı
İsveç'te dilenmek artık paralı
İsveç'te dilenmek artık paralı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim