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Ab, Rusya\'ya Yaptırımı Uzattı

AB, RUSYA\'YA UYGULADIĞI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN SÜRESİNİ 6 AY DAHA UZATTI

Ab, Rusya\'ya Yaptırımı Uzattı

AB, RUSYA\'YA UYGULADIĞI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN SÜRESİNİ 6 AY DAHA UZATTI

27 Haziran 2019 Perşembe 15:44
Ab, Rusya\'ya Yaptırımı Uzattı

AB, RUSYA'YA UYGULADIĞI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN SÜRESİNİ 6 AY DAHA UZATTI

Brüksel, 27 Haziran 19 : Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. 

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

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Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

(AA/RU/YIL)
 

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