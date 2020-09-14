banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1109
ALTIN
468.791
DOLAR
7.4771
STERLİN
9.6550
EURO
8.8716
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Ab, Rusya\'nın Kırım\'da Yaptığı Seçimleri Tanımadı

Brüksel, 14 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB), Rusya\'nın Kırım yarımadasında yaptığı seçimleri tanımadığını bildirdi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Ab, Rusya\'nın Kırım\'da Yaptığı Seçimleri Tanımadı
banner337
banner351

Brüksel, 14 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kırım yarımadasında yaptığı seçimleri tanımadığını bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Rusya Federasyonu'nda hafta sonunda bölgesel ve yerel seçimlerin, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrinde ise sözde valilik seçimlerinin yapıldığını hatırlattı.
Borrell, "AB, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımamıştır. Bu nedenle Kırım yarımadasında yapılan seçimleri de tanımamaktadır." ifadesini kullandı.

banner341
Rusya tarafından düzenlenen bu seçimlerde Kırım'ı ve Sivastopol'u temsil ettiğini iddia edenlerin de tanınmayacağını vurgulayan Borrell, Kırım'ın ve Sivastopol'un Ukrayna'ya ait olduğunu belirtti.
Borrell, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
(AA/AK/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Aa: Macron’un “akdeniz’de Fransız HikÂyesi” Yazma Hevesi Boşa Çıkacak
Aa: Macron’un “akdeniz’de Fransız HikÂyesi” Yazma Hevesi Boşa Çıkacak
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 70 Bine Yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 70 Bine Yaklaştı
Pompeo, Abd'nin Pekin Büyükelçisi'nin Görevden Ayrılacağı Sinyalini Verdi
Pompeo, Abd'nin Pekin Büyükelçisi'nin Görevden Ayrılacağı Sinyalini Verdi
En Fazla Kovid-19 Vakalarının Görüldüğü Hindistan'da Meclis Yeniden Açıldı
En Fazla Kovid-19 Vakalarının Görüldüğü Hindistan'da Meclis Yeniden Açıldı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 104 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 104 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Netanyahu:
Netanyahu: "bae Ve Bahreyn İle Normalleşme Ekonomimize Milyarları Pompalayacak"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim