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Ab\'nin Yüzde 39\'u "oturarak" Çalışıyor

AB VATANDAŞLARININ YÜZDE 39\'U OFİSTE YA DA ARAÇLARDA OTURARAK ÇALIŞIRKEN, YÜZDE 30\'U AZ FİZİKSEL GÜÇ GEREKTİREN İŞLERDE ÇALIŞTIBrüksel, 5 Mart 19 : Avrupa Birliği\'nde (AB) istihdam edilenlerin yüzde 39\'unun oturarak çalıştığı bildirildi.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB vatandaşlarının iş yerinde çalışma şekillerine ilişkin 2017 verilerini yayınladı.Buna göre, AB\'de çalışanların yüzde 39\'u ofiste ya da araçlarda oturarak görev yaparken, yüzde 30\'u az...

Ab\'nin Yüzde 39\'u "oturarak" Çalışıyor

AB VATANDAŞLARININ YÜZDE 39\'U OFİSTE YA DA ARAÇLARDA OTURARAK ÇALIŞIRKEN, YÜZDE 30\'U AZ FİZİKSEL GÜÇ GEREKTİREN İŞLERDE ÇALIŞTIBrüksel, 5 Mart 19 : Avrupa Birliği\'nde (AB) istihdam edilenlerin yüzde 39\'unun oturarak çalıştığı bildirildi.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB vatandaşlarının iş yerinde çalışma şekillerine ilişkin 2017 verilerini yayınladı.Buna göre, AB\'de çalışanların yüzde 39\'u ofiste ya da araçlarda oturarak görev yaparken, yüzde 30\'u az...

05 Mart 2019 Salı 13:01
Ab\'nin Yüzde 39\'u

AB VATANDAŞLARININ YÜZDE 39'U OFİSTE YA DA ARAÇLARDA OTURARAK ÇALIŞIRKEN, YÜZDE 30'U AZ FİZİKSEL GÜÇ GEREKTİREN İŞLERDE ÇALIŞTI
Brüksel, 5 Mart 19 : Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam edilenlerin yüzde 39'unun oturarak çalıştığı bildirildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB vatandaşlarının iş yerinde çalışma şekillerine ilişkin 2017 verilerini yayınladı.
Buna göre, AB'de çalışanların yüzde 39'u ofiste ya da araçlarda oturarak görev yaparken, yüzde 30'u az fiziksel güç gerektiren işlerde çalıştı. 
Öğretmenler ve mağaza çalışanları gibi yüzde 20'lik bir kesim ayakta iş yaparken, AB vatandaşlarının yüzde 11'i inşaat, yükleme ve kazma gibi ağır fiziksel güç gerektiren işler yaptı.
EN FAZLA HOLLANDALILAR VE ALMANLAR OTURUYOR
AB içinde oturarak çalışan oranının en yüksek olduğu ülkeler Hollanda (yüzde 55), Almanya (yüzde 54) ve Lüksemburg (yüzde 52) şeklinde sıralandı.
İspanya (yüzde 43) ile Romanya (yüzde 36) ayakta çalışanların yoğunlaştığı ülkeler olarak öne çıkarken, yoğun emek gerektiren işlerde çalışanların yüksek olduğu ülkeler Yunanistan (yüzde 22) ve Polonya (yüzde 16) oldu.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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