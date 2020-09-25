banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
457.964
DOLAR
7.6435
STERLİN
9.7297
EURO
8.8819
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Ab\'nin Doğu Akdeniz Konferansı Önerisine Olumlu Karşılık Geliyor

AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL:

25 Eylül 2020 Cuma 19:18
Ab\'nin Doğu Akdeniz Konferansı Önerisine Olumlu Karşılık Geliyor
banner337
banner351

AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL: "DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA BM İLE BİRLİKTE ÇOK TARAFLI BİR KONFERANS OLUŞTURULMASINI TEKLİF ETTİM. BİRÇOK AKTÖR ŞİMDİDEN OLUMLU CEVAP VERDİ VE BUNLAR MODALİTELERİ, GÜNDEMİ, TAKVİMİ GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Brüksel, 25 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans önerisi yaptığını, bölgedeki aktörlerin çoğunun olumlu cevap verdiğini bildirdi.

Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap etti.

Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum."

İRAN İLE ANLAŞMANIN DEVAMI HAYATİ

banner341
Michel, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın küresel silahsızlanma ve bölgesel güvenlik açısından önemine işaret ederek, anlaşmanın devamının bunun için hayati olduğunu vurguladı. Michel, BM Güvenlik Konseyinde onaylanan anlaşmanın ve bu kapsamda İran'a yaptırımların kaldırılmasına yönelik taahhütlerin devam ettiğini söyledi.

ABD, Donald Trump'ın yönetime gelmesinden sonra Barack Obama döneminde imzaladığı anlaşmadan çekildiğini, İran'a yaptırımlara yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Filistin-İsrail meselesinde AB'nin iki devletli çözüme bağlı olduğunu yineleyen Michel, tarafların müzakere masasına dönmeleri için çaba göstereceklerini bildirdi.

Michel, Çin konusunda ise bu ülkenin siyasi ve ekonomik sisteminin temelindeki değerleri paylaşmadıklarını, Çin'in insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bunlara Uygurlar gibi azınlıkların hakları veya hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi garantileyen uluslararası taahhütlerin sorgulandığı Hong Kong da dahildir." dedi.

Çin'in AB için önemli bir ticari ortak olduğunun altını çizen Michel, "Bu ilişkiyi daha fazla mütekabiliyet ve daha adil bir rekabet için yeniden dengelemeye kararlıyız." diye konuştu.

EKONOMİ

Michel, üye ülke liderlerinin 2021-2027 AB bütçesi ve ekonomik kurtarma programına 1,8 trilyon avro mali kaynak ayırdıklarını hatırlattı. AB'nin kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemini savunduğuna dikkati çeken Michel, ekonomide korumacı politikalara karşı olduklarını belirtti.

Dijital sektörün adil biçimde vergilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Michel, bu alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin üzerlerine düşen vergiyi ödemelerinin önemine işaret etti. Michel, AB'nin 2050 yılına kadar çevre dostu ve iklime zarar vermeyen bir kıta olmayı hedeflediğini, bu alanda dönüşüme hız vereceklerini ifade etti.

(AA/RU/FEZ)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: “Kuzey yarım kürede bazı ülkeler grip aşısı tedarik etmekte sıkıntılar yaşıyor”
DSÖ: “Kuzey yarım kürede bazı ülkeler grip aşısı tedarik etmekte sıkıntılar yaşıyor”
Avusturya’da Çevrecilerden İklim Protestosu
Avusturya’da Çevrecilerden İklim Protestosu
Çin Yılda 1 Milyar Doz Kovid-19 Aşısı Üretmeyi Hedefliyor
Çin Yılda 1 Milyar Doz Kovid-19 Aşısı Üretmeyi Hedefliyor
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı
Ab'den Mahkemenin Apple Kararına İtiraz
Ab'den Mahkemenin Apple Kararına İtiraz
Almanya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
Almanya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
Paris’te bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Paris’te bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Almanya'da toplu taşımada Çalışanlarından “uyarı grevi"
Almanya'da toplu taşımada Çalışanlarından “uyarı grevi"
Fransa, Macron Döneminde Son 25 Yılın En Yüksek Kamu Borcu Artışını Kaydetti
Fransa, Macron Döneminde Son 25 Yılın En Yüksek Kamu Borcu Artışını Kaydetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim