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Ab Mahkemesinden Veri Kullanım Kararı

Brüksel, 15 Eylül 20 : Avrupa Adalet Divanı, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine eşit davranması gerektiğine ve belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı verilemeyeceğine karar verdi.

15 Eylül 2020 Salı 16:49
Ab Mahkemesinden Veri Kullanım Kararı
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Brüksel, 15 Eylül 20 : Avrupa Adalet Divanı, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine eşit davranması gerektiğine ve belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı verilemeyeceğine karar verdi.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'daki bir telekom şirketinin mobil internet hizmetlerine yönelik açılan davayı karara bağladı.
İnternet tarafsızlığını sağlayan AB düzenlemesini ilk kez yorumlayan mahkeme, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine ayrım yapmaksızın eşit davranması gerektiğine hükmetti.

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Kararda, belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı sağlayan mobil paketlerin engellenmesi gerektiği belirtildi.
Macaristan'daki bir mobil operatör, müşterilerine sunduğu paketlerinde belirli uygulamaların sınırsız biçimde veri kullanımına izin veriyordu. Bu veri kullanımları, müşterilerin toplam internet kotalarından düşülmüyordu.
(AA/AK/HÖ)
 

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