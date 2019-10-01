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Ab Mahkemesinden "çerez" Kararı

Brüksel, 1 Ekim 19 (TAK): Avrupa Adalet Divanı, internet sitelerinin kullanıcıların bilgilerini içeren çerezleri saklamak için aktif biçimde onay alınması gerektiğine hükmetti.

Ab Mahkemesinden "çerez" Kararı

Brüksel, 1 Ekim 19 (TAK): Avrupa Adalet Divanı, internet sitelerinin kullanıcıların bilgilerini içeren çerezleri saklamak için aktif biçimde onay alınması gerektiğine hükmetti.

01 Ekim 2019 Salı 14:45
Ab Mahkemesinden

Brüksel, 1 Ekim 19 (TAK): Avrupa Adalet Divanı, internet sitelerinin kullanıcıların bilgilerini içeren çerezleri saklamak için aktif biçimde onay alınması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, internetteki çerezlerle ile ilgili davayı karara bağladı.

Mahkeme, bir internet kullanıcısının cihazında çerezlerin saklanmasına önceden işaretlenmiş bir kutucuk aracılığıyla onay vermesinin geçerli olmadığına hükmetti.

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Kararda, "Çerezleri saklamak için internet kullanıcılarının aktif biçimde rızası gereklidir. Bu nedenle önceden işaretlenmiş bir onay kutusu yeterli olmaz." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, servis sağlayıcıların kullanıcılara, ilgili bilgilerin ne kadar süreyle saklanacağı ve üçüncü tarafların bunlara erişip erişemeyecekleri konusunda da bilgi vermesi gerektiğine karar verdi.

Çerezler, ziyaret edilen internet sitelerinin kullanıcı cihazlarında depoladıkları bilgilerdir.

(AA/FG)

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