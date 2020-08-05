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Ab, Lübnan\'a Yardım Gönderiyor

AVRUPA ÜLKELERİNDEN BEYRUT\'A, 100 İTFAİYECİ, ARAMA VE KURTARMA FAALİYETLERİ İÇİN UZMAN KÖPEKLERLE MALZEMELER GÖNDERİLİYOR

05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:56
Ab, Lübnan\'a Yardım Gönderiyor
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AVRUPA ÜLKELERİNDEN BEYRUT'A, 100 İTFAİYECİ, ARAMA VE KURTARMA FAALİYETLERİ İÇİN UZMAN KÖPEKLERLE MALZEMELER GÖNDERİLİYOR
Brüksel, 5 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB), Beyrut'ta çok sayıda kişinin ölümüne yol açan ve büyük hasara neden olan patlama sonrasında Lübnan'a yardım gönderme kararı aldı.
AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, yaptığı açıklamada, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi ve Beyrut halkının üzüntüsünü paylaştıklarını belirtti.
Lenarcic, "Bu zor zamanlarda Avrupa Birliği Lübnan halkına tam destek vermektedir." ifadesini kullandı.
İlk adım olarak Lübnan makamlarının talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiklerini bildiren Lenarcic, "AB Sivil Koruma Mekanizması şu anda araçlarıyla birlikte iyi eğitimli 100 itfaiyeci, arama ve kurtarma faaliyetleri için uzman köpeklerle malzemelerin acil gönderilmesini koordine etmektedir. Bu kişiler sahada hayat kurtarmak için Lübnan makamlarıyla çalışacaktır." açıklamasını yaptı.

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Lenarcic, operasyona Hollanda, Yunanistan ve Çekya'nın da katılacağını, Fransa, Polonya ve Almanya'nın da mekanizma aracılığıyla yardım önerisinde bulunduğunu kaydetti. 
Lenarcic, ayrıca, Beyrut'taki hasarın tespiti için Lübnan makamlarını desteklemek amacıyla AB'nin Kopernik uydu haritalama sistemini harekete geçirdiklerini aktardı.
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada en az 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için arama çalışmaları devam ediyor. 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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