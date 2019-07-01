banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99736
ALTIN
252.536
DOLAR
5.6450
STERLİN
7.1407
EURO
6.3881
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderdi
ESKİ EŞİNİN ÇIPLAK VİDEOSUNU AKRABALARINA...
Ecza deposu çalışanı teminatla serbest
ECZA DEPOSU ÇALIŞANI TEMİNATLA SERBEST
Hani siz farklıydınız?
HANİ SİZ FARKLIYDINIZ?
banner307

Ab Liderlerinin "başkanlık Pozisyonları" Müzakereleri

İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE:

Ab Liderlerinin "başkanlık Pozisyonları" Müzakereleri

İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE:

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
Ab Liderlerinin

İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE: "SPİTZENKANDİDAT KRİTERİ TEK ÇÖZÜM OLAMAZ, DOĞRU ADAYI SEÇMEK İÇİN DAHA ESNEK OLMALIYIZ"

Madrid, 1 Temmuz 19 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin anlaşma sağlayamadığı "başkanlık pozisyonları" için "Spitzenkandidat kriteri tek çözüm olamaz. Doğru adayı seçmek için daha esnek olmalıyız." dedi.

Conte, basın mensuplarına, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'nin gelecek 5 yıllık sürecinde başkanlık pozisyonları için henüz liderlerin anlaşma sağlayamaması hakkında açıklamalarda bulundu.

AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayının, AB Komisyonu Başkanı seçilmesini öngören "Spitzenkandidat" ilkesine atıfta bulunan Conte, "Spitzenkandidat kriteri zorluk yaşıyor. Bana göre, sadece bu kritere bağlı kalmak biraz zor görünüyor." ifadesini kullandı.

Conte, İtalya'nın diyaloğa çok açık olduğunun altını çizerek, "Ama benim için sadece Spitzenkandidat kriteri yok, bu tek çözüm olmaz. Tek bir kritere bağlı olmamalıyız. Doğru adayın seçiminde esnek olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"YANLIŞ ANLAMA VAR ÇÜNKÜ OSAKA'DAN BİR GÜN ÖNCE KARAR ALINDI"

banner317
Diğer yandan "G-20 Liderler Zirvesi'nde Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda liderlerinin başkanlık pozisyonları için anlaştığı" iddialarının doğru olmadığını belirten Conte, şunları söyledi:

"Bir yanlış anlama var çünkü Osaka'dan bir gün önce karar alındı ve bu benimle birlikte 10 ülkenin liderini çok şaşırttı. İtiraz ettik, ben kişisel olarak gelen önerilerin burada tartışılmasını, şekillenmesini ve karşılaştırılması gerektiğini savunuyorum. Eğer başka yollardan yapılırsa, kusura bakmayın bunu kabul etmiyorum."

AB ÜYESİ LİDERLER, TİMMERMANS'IN ADAYLIĞINDA ANLAŞAMADI

Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın AB Komisyonu Başkanı olarak Hollandalı Frans Timmermans (sosyalist), AP Başkanlığı için Manfred Weber (Hristiyan demokrat) ve Avrupa Merkez Bankasına da bir Fransızın getirilmesi için anlaştığı öne sürülmüştü.

AB üyesi 28 ülkenin lideri Brüksel'deki toplantılarda, AB Komisyonu Başkanlığı için Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de destek verdiği Frans Timmermans'ın adaylığı konusunda anlaşma sağlayamadı.

Timmermans'ın adaylığına Macaristan ve Polonya başta olmak üzere 11 ülkenin karşı çıktığı belirtiliyor.

Liderlerin toplantısına yarın 11.00'a kadar ara verildi.

(AA/RU/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Japonya, Güney Kore'den İthal Ürünlere Kısıtlama Getirdi
Japonya, Güney Kore'den İthal Ürünlere Kısıtlama Getirdi
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Terör Saldırısı
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Terör Saldırısı
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Cammu Keşmir'de Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü
Cammu Keşmir'de Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü
Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
Ab Liderler Zirvesi Devam Ediyor
Ab Liderler Zirvesi Devam Ediyor
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu, Suriye füzelerle karşılık verdi
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu, Suriye füzelerle karşılık verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim