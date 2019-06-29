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Ab Liderleri "başkanlarını" Seçmek İçin Toplanıyor

 

Ab Liderleri "başkanlarını" Seçmek İçin Toplanıyor

 

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:36
Ab Liderleri

 

AB LİDERLERİ, YARIN BİRLİĞİN ÖNDE GELEN KURUMLARININ BAŞKANLARINI BELİRLEMEK İÇİN BRÜKSEL'DE ZİRVE DÜZENLEYECEK

LİDELERİN, AB KOMİSYONU, AB KONSEYİ, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA MERKEZ BANKASI, AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN YOĞUN MÜZAKERELER YÜRÜTMESİ BEKLENİYOR

Brüksel, 29 Haziran 19 (.): Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, birliğin önemli kurumlarının başkanlarını müzakere etmek için Brüksel'de yarın düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. 

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hemen ardından ve AB Liderler Zirvesi'nde başkanlık seçimleri için bir araya gelen liderler, AB Komisyonu, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası (ECB), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi birliğin temel kurumlarının başına gelecek isimleri müzakere etmek için yarın üçüncü kez toplanacak.

Liderler, en çetin pazarlığı AB Komisyonu Başkanlığı için yürütüyor. Komisyon Başkanı, 28 ülkenin liderinin ortak bir adayda karar kılmasıyla belirleniyor. Belirlenen liderin ataması ise AP'nin onayıyla yapılıyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni komisyon başkanının seçimi için, AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

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Bu nedenle, liderlerin  AP'de 2 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesinde karar almaları önem taşıyor. AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-ClaudeJuncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması gerekiyor.

ÖNEMLİ POZİSYONLAR İÇİN ZORLU MÜZAKERE

Önemli koltukların başında yer alan AB Komisyonu Başkanlığı'nın yanı sıra, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'ne de yeni atamalar yapılması gerekiyor. 

Söz konusu pozisyonlar için üye ülkeler ve AP yoğun müzakereler yürütüyor. Tüm pozisyonlar için ayrı atamalar yapılacak olsa da müzakereler genellikle bir "paket" halinde yürütülüyor. 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın görev süresi 30 Kasım, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini ve ECB Başkanı MarioDraghi'nin 31 Ekim 2019’da sona eriyor.

Görev süresi Temmuz ayı içinde son bulacak AP Başkanı AntonioTajani’nin yerine de yeni başkanının parlamentonun ilk oturumunda belirlenmesi öngörülüyor. 

(AA/TUĞ

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