banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86778
ALTIN
247.785
DOLAR
6.0271
STERLİN
7.6343
EURO
6.7298
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
TECACÜZ DAVASINDA DNA UZMANI DİNLENDİ
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu
CÜZDAN HIRSIZLIĞI
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
banner306

Ab Liderleri, Ap Seçimleri Sonrasında Birliğin Yeni Başkanlarını Belirlemek İçin Brüksel\'de Bir Araya Geldi

Brüksel, 28 Mayıs 19 : Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.

Ab Liderleri, Ap Seçimleri Sonrasında Birliğin Yeni Başkanlarını Belirlemek İçin Brüksel\'de Bir Araya Geldi

Brüksel, 28 Mayıs 19 : Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 16:01
Ab Liderleri, Ap Seçimleri Sonrasında Birliğin Yeni Başkanlarını Belirlemek İçin Brüksel\'de Bir Araya Geldi

Brüksel, 28 Mayıs 19 : Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.

Brüksel'de AB Konseyi binasında gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşacak olan liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlatacak.

MERKEL'DEN WEBER'E DESTEK

Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya'daki büyük koalisyonun lideri olarak tüm koalisyon ortaklarının Spitzenkandidat sürecini desteklediğini söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Kendisinin Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'i desteklediğini kaydeden Merkel, tüm koalisyon ortakları için bu durumun geçerli olmadığının altını çizdi.

Merkel, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak AB Zirvesi'ne kadar sürecin netleşmesi için zaman olduğunu, müzakerelerin devam edeceğini vurguladı.

MACRON İSİM VERMEKTEN KAÇINDI

banner317
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa genelinde acilen ele alınması gereken konular arasında iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu ifade etti.

Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesinin de öncelik taşıdığını dile getiren Macron, 5 yıllık dönemde  AB'nin savunma, göç ve sınır güvenliği gibi konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Seçimlerin ardından AP'de bir çoğunluğun oluşmadığına dikkati çeken Macron, yeni bir güç merkezinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Macron, AB Komisyonu başkanı seçimine ilişkin "deneyimli" ve "güvenilirliği" bulunan isimleri destekleyeceğine işaret ederek, "Bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. (Avrupa'nın) Projeleri, öncelikleri ve kriterlerine odaklanmak istiyorum." diye konuştu.

AB KOMİSYONU İÇİN BAŞKANLIK SEÇİMİ

AB Komisyonu Başkanlığı için AP'deki 8 siyasi grubun farklı liste başı adayları bulunuyor. AB liderlerinin yeni komisyon başkanını seçerken, AP seçimleri sonuçlarını göz önünde tutma zorunluluğu bulunuyor.

Liderlerin, AB Komisyonu Başkanlığı için ortak bir adayda uzlaşmasının ardından AP'nin de bu adaya mutlak çoğunlukla onay vermesi gerekiyor.

(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Porsche'ye Baskın
Porsche'ye Baskın
Avrupa Komisyonu Başkanlığı yarışı kızıştı
Avrupa Komisyonu Başkanlığı yarışı kızıştı
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin  yeni başkanı Neçirvan Barzani
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin  yeni başkanı Neçirvan Barzani
246 poşet kokain yutan Japon yolcu uçakta öldü
246 poşet kokain yutan Japon yolcu uçakta öldü
BM'den İdlib'e insani yardım
BM'den İdlib'e insani yardım
Avrupa Konseyi'nden üye ülkelere “Suriye“ çağrısı
Avrupa Konseyi'nden üye ülkelere “Suriye“ çağrısı
Japonya'da bıçaklı saldırı
Japonya'da bıçaklı saldırı
Avusturya'da iklim konferansı
Avusturya'da iklim konferansı
ABD'den Venezuela'nın dönem başkanlığına boykot
ABD'den Venezuela'nın dönem başkanlığına boykot
Abd'de Hortum 5 Milyon Kişiyi Elektriksiz Bıraktı
Abd'de Hortum 5 Milyon Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim