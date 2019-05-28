Ab Liderleri, Ap Seçimleri Sonrasında Birliğin Yeni Başkanlarını Belirlemek İçin Brüksel\'de Bir Araya Geldi

Brüksel, 28 Mayıs 19 : Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.

Brüksel'de AB Konseyi binasında gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşacak olan liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlatacak.

MERKEL'DEN WEBER'E DESTEK

Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya'daki büyük koalisyonun lideri olarak tüm koalisyon ortaklarının Spitzenkandidat sürecini desteklediğini söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Kendisinin Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'i desteklediğini kaydeden Merkel, tüm koalisyon ortakları için bu durumun geçerli olmadığının altını çizdi.

Merkel, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak AB Zirvesi'ne kadar sürecin netleşmesi için zaman olduğunu, müzakerelerin devam edeceğini vurguladı.

MACRON İSİM VERMEKTEN KAÇINDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa genelinde acilen ele alınması gereken konular arasında iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu ifade etti.

Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesinin de öncelik taşıdığını dile getiren Macron, 5 yıllık dönemde AB'nin savunma, göç ve sınır güvenliği gibi konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Seçimlerin ardından AP'de bir çoğunluğun oluşmadığına dikkati çeken Macron, yeni bir güç merkezinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Macron, AB Komisyonu başkanı seçimine ilişkin "deneyimli" ve "güvenilirliği" bulunan isimleri destekleyeceğine işaret ederek, "Bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. (Avrupa'nın) Projeleri, öncelikleri ve kriterlerine odaklanmak istiyorum." diye konuştu.

AB KOMİSYONU İÇİN BAŞKANLIK SEÇİMİ

AB Komisyonu Başkanlığı için AP'deki 8 siyasi grubun farklı liste başı adayları bulunuyor. AB liderlerinin yeni komisyon başkanını seçerken, AP seçimleri sonuçlarını göz önünde tutma zorunluluğu bulunuyor.

Liderlerin, AB Komisyonu Başkanlığı için ortak bir adayda uzlaşmasının ardından AP'nin de bu adaya mutlak çoğunlukla onay vermesi gerekiyor.

(AA/AK/HÖ)