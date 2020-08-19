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Ab Liderler Zirvesinden Belaruslu Yöneticilere Yaptırım Kararı Çıktı

AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL: 

19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:17
Ab Liderler Zirvesinden Belaruslu Yöneticilere Yaptırım Kararı Çıktı
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AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL:  "AB, SEÇİMLERDE HİLE YAPANLARDAN VE GÖSTERİCİLERE UYGULANAN ŞİDDETİN SORUMLULARINDAN HATIRI SAYILIR MİKTARDA KİŞİYE YAPTIRIM UYGULAYACAK"

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN:  "BELARUS'TA YÖNETİMİN BARIŞÇIL VE DEMOKRATİK ŞEKİLDE DEĞİŞİMİNE EŞLİK ETMEYE HAZIRIZ"

Brüksel, 19 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı aldı.

AB liderleri, 9 Ağustos'ta Belarus’ta yapılan seçimler ve sonrasındaki protesto gösterilerine yapılan müdahaleyi konu alan videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Zirve sonrasındaki basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Belarus halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu, halkın taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Seçimleri "özgür ve adil" olmadığı için tanımadıklarını belirten Michel, seçimlerden sonraki şiddetin sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Michel, "AB, seçimlerde hile yapan ve göstericilere uygulanan şiddetin sorumlularından hatırı sayılır miktarda kişiye yaptırım uygulayacak." dedi.

AB'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yapılan diyalog çağrısını desteklediğini dile getiren Michel, bunun için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Michel, "Belarus halkına sesleniyoruz. Sizin yanınızdayız, demokratik haklarınızı ifade etme özgürlüğünüzü, ayrıca demokratik, barış içinde, müreffeh geleceğinizi destekliyoruz." diye konuştu. 

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Belarus halkının cesaretinden etkilendiklerini belirterek, Belarusluların gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, demokratik haklarını ifade edebilmeyi ve seçimlerin yenilenmesini istediğini hatırlattı.

"Temel haklarını talep eden Belarus halkının yanındayız." ifadesini kullanan von der Leyen, "yönetimin barışçıl ve demokratik şekilde değişimine eşlik etmeye hazır olduklarını" söyledi.

Von der Leyen, Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayıracaklarını aktardı.

ZİRVEDE DOĞU AKDENİZ DE GÜNDEME GELDİ

Michel, zirvede, Doğu Akdeniz konusunun da bazı liderler tarafından gündeme getirildiğini kaydetti.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile tam dayanışma vurgusu yapan Michel, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri hakkında daha önce açıklamalar yaptıklarını anımsatarak, "Eylül sonunda yapılacak toplantımızda bu konuyu yeniden ele alma konusunda mutabık kaldık. Tüm seçenekler masada olacak." dedi.

Aynı konu hakkında bir soru üzerine NATO ile de temasta olduklarını, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu anlatan Michel, AB üyeleriyle temasları sürdürdüğünü, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşerek konuyu ele aldığını belirtti.

"SEÇENEKLERDEN EN ÖNEMLİSİ DİYALOG İSTEĞİ"

Von Der Leyen ise Doğu Akdeniz hakkında, Türkiye ile AB'nin fırsatları, iş birliğini ve aynı zamanda anlaşmazlıkları da içeren uzun bir geçmişi bulunduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, "Türkiye ilişkiler sadece dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısında değil, sonrasındaki AB Konseyi toplantısında da görüşülecek. AB Konseyi Başkanının da söylediği gibi tüm seçenekler masada olacak. Bunlardan en önemlisi tüm taraflardaki sorun çözme ve diyalog isteği. Sorunlarımızı, anlaşmazlıklarımızı birlikte çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

(AA/ÖZ/GÜL)

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