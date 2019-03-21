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Ab Liderler Zirvesinde Gündem Brexit

Brüksel, 21 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderlerini Brüksel\'de Brexit ana gündemiyle iki günlüğüne bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

Ab Liderler Zirvesinde Gündem Brexit

Brüksel, 21 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderlerini Brüksel\'de Brexit ana gündemiyle iki günlüğüne bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:31
Ab Liderler Zirvesinde Gündem Brexit

Brüksel, 21 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderlerini Brüksel'de Brexit ana gündemiyle iki günlüğüne bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra da ortak çıkarlar üzerinde birlikte çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

May, "Önemli olan husus parlamentonun İngiliz halkının referandumla talep ettiği Brexit'i gerçekleştirmesidir. Umarım bunu anlaşmayı onaylayarak yapabiliriz. AB'den düzenli bir şekilde ayrılmamızı sağlamak adına parlamentonun anlaşmayı onaylaması için çalışmaları sürdürüyorum." diye konuştu.

 May, AB'den Brexit tarihini ertelemek için talep ettiği kısa sürenin İngiliz parlamentosuna anlaşmayı onaylaması için ek süre tanıyacağını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de "Anlaşma İngiliz parlamentosunda reddedilirse, AB Konseyi gelecek hafta yeniden toplanır." açıklamasında bulundu.

"HAZIRLIĞIMIZI YAPMALIYIZ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Anlaşmanın İngiliz parlamentosunda reddedilme ihtimaline karşı hazırlığımızı arttırmalıyız." vurgusu yaptı.

AB'nin anlaşmalı ayrılığın gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını kaydeden Merkel, "Brexit önemli, ancak 27 AB ülkesi de kendi geleceğini düşünmek zorunda." dedi.

"HAYIR OYU, ANLAŞMASIZ AYRILIK DEMEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tarafların müzakereleri iki yıldır sürdürdüğünü ve anlaşmanın tekrar müzakereye açık olmadığını belirterek, "İngiliz parlamentosu anlaşmayı reddederse bu, anlaşmasız ayrılık anlamına gelir." diye konuştu.

AB'nin "teknik" bir ertelemeye açık olduğunu ifade eden Macron, daha uzun bir erteleme için İngiltere'nin "açık bir planı" olması gerektiğini, mevcut durumun "sonsuza kadar" sürdürülemeyeceğini vurguladı.

"ERTELEMEDE ANLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Brexit'i erteleme seçeneğinin anlaşmasız ayrılıktan daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu akşam Brexit'in ertelenmesi için anlaşma sağlayabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

BREXIT PROTESTO EDİLDİ

Liderler, zirve için AB Konseyi binasına gelirken, Avaaz adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde Brexit protesto edildi.

Üzerinde İngiltere'nin Birlikten ayrılmasına karşı çıkan sloganlar yazılı bir otobüs, AB kurumlarının bulunduğu bölgede tur attı.

Bir grup protestocu da ellerinde İngiltere ve AB bayraklarıyla Brexit'in iptal edilmesi çağrısı yaptı.

(AA/FG)

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