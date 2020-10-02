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Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN: 

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi
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AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN:  "EPİDEMİYOLOJİK DURUM ENDİŞE VERİCİ BİR HAL ALDI. GEÇEN İLKBAHARDA YAŞADIĞIMIZ VAHİM DURUMA GERİ DÖNEMEMEYE ODAKLANMALIYIZ"

 "EN ZOR BAŞLIKLAR HALEN AÇIK DURUYOR. İNGİLTERE, TEK PAZARA TAM ERİŞİM İSTİYORSA REKABETLE İLGİLİ KURALLARA UYGUN DAVRANMALI"

AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL:  "AVRUPA'NIN EKONOMİK OLARAK DAHA DAYANIKLI OLMASI, ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEMESİ VE STRATEJİK SEKTÖRLERDE KAPASİTESİNİ DAHA BAĞIMSIZ HALE GETİRMESİ GEREKİYOR"

Brüksel, 2 Ekim 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da tekrar endişe verici seviyelere ulaştığını, ilkbahardaki duruma geri dönememeye odaklanacaklarını söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren AB Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. 

AB Liderler Zirvesi'nde salgınla mücadeleye önemli zaman ayırdıklarını anımsatan Von der Leyen, "Epidemiyolojik durum endişe verici bir hal aldı. Geçen ilkbaharda yaşadığımız vahim duruma geri dönememeye odaklanmalıyız. Salgın ve sonuçlarını ancak üye ülkeler ve AB kurumları birlikte çalışarak atlatabiliriz." diye konuştu.

Aşı çalışmalarının krizin aşılmasını sağlayacak en önemli unsur olduğunu, bu alanda firmalarla ön alım anlaşmaları yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Von der Leyen, üye ülkelerin salgın tedbirlerini birbirleriyle eş güdüm içinde sürdürmeleri gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, tek pazar ve dijital dönüşüm gibi başlıkların da toplantıda ele alındığını anımsatarak, gelecek yılın ilk yarısında sanayi stratejiklerinde çeşitli güncellemeler yapmayı planladıklarını söyledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yarın video konferans gerçekleştireceğini söyleyen Von der Leyen, İngiltere ile gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Von der Leyen, İngiltere ile anlaşmanın "ne pahasına olursa olsun" yapılamayacağını, adil rekabet ortamında ticaret, balıkçılık anlaşması ve uzlaşmazlıkların giderilmesi mekanizması gibi alanlarda uzlaşılması gerektiğini anlattı.

Tarafların müzakerelerde pek çok farklı alanda ilerleme sağladıklarını hatırlatan Von der Leyen, "En zor başlıklar halen açık duruyor. İngiltere, tek pazara tam erişim istiyorsa rekabetle ilgili kurallara uygun davranmalı." ifadesini kullandı.

STRATEJİK SEKTÖRLERDE BAĞIMSIZLIK ÇAĞRISI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, AB'nin serbest ticarete inanan tam açık bir piyasa olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'nın ekonomik olarak daha dayanıklı olması, önceliklerini belirlemesi ve stratejik sektörlerde kapasitesini daha bağımsız hale getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Michel, liderlerin temmuz ayında üzerinde uzlaştıkları gelecekteki bütçe ile salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programının detaylarını da ele aldıklarını, bu konuda Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi arasında uzlaşı sağlamaya yönelik görüşmelerin sürdüğünü anımsattı.

Liderlerin, İngiltere'de hazırlanan Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek tasarıya ilişkin görüşlerini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini de kısa biçimde ele aldıklarını söyleyen Michel, gelişmeleri takip edeceklerini bir sonraki zirvede bu konuyu daha derin biçimde görüşeceklerini ifade etti.

Michel, toplantıda Kovid-19 krizinde koordinasyona yönelik konuları da ele aldıklarını, salgının yayılmasını sınırlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

(AA/ÖZ/HA)

 

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