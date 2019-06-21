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Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi

TUSK:  

Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi

TUSK:  

21 Haziran 2019 Cuma 15:00
Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi

TUSK:  "AB, İNGİLTERE İLE GELECEKTEKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEYEN SİYASİ DEKLARASYON KONUSUNDA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ AMA AYRILIK ANLAŞMASINI YENİDEN MÜZAKERE ETMEYE AÇIK DEĞİL" 
JUNCKER:  "AYRILIK ANLAŞMASINI YENİDEN MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"
Brüksel, 21 Haziran 19 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.
Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,  Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıda, Brexit sürecinde son gelişmelerin ele alındığını belirten Tusk, gelecekte İngiltere ve AB arasında olabildiğince yakın ilişkiler  kurmak istediklerini ve  anlaşmasız ayrılık senaryosundan kaçındıklarını söyledi.
Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." ifadelerini kullandı.
Liderlerin, AB'de ekonomik ve parasal birliği güçlendirme konusunu da ele aldıklarına işaret eden Tusk, başlangıçta Fransa'nın ortaya attığı ve pek çok ülkenin destek verdiği Avro Bölgesi bütçesi konusunu görüştüklerini vurguladı. 

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Tusk, "Avro Grubu, uzun vadede AB bütçesine entegre edilecek Avro Bölgesi bütçe enstürmanı  konusunda çalışmalarını sürdürecek." diye konuştu.
Tusk, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) güçlendirilmesine yönelik  çalışmaların ise yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.
AB Komisyon Başkanı Juncker de Brexit konusunda, "Ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Toplantıda ekonomik ve parasal konulara odaklandıklarını belirten Juncker, "Avro Bölgesi bütçe enstürmanı ve ESM anlaşması konularında çalışmaları değerlendirdik." diye konuştu. 
Juncker, Avrupa çapında mevduat sigorta sistemi kurulmasına yoğunlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.
(AA/RÇ/HÖ)
 

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