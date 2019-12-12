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Ab Liderler Zirvesi Binasında "yangınlı" Çevre Protestosu

Brüksel, 12 Aralık 19 (TAK): Brüksel\'de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerinin zirve yapacakları AB Konseyi binasında çevreciler, yangın görünümlü protesto düzenledi.

Ab Liderler Zirvesi Binasında "yangınlı" Çevre Protestosu

Brüksel, 12 Aralık 19 (TAK): Brüksel\'de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerinin zirve yapacakları AB Konseyi binasında çevreciler, yangın görünümlü protesto düzenledi.

12 Aralık 2019 Perşembe 19:17
Ab Liderler Zirvesi Binasında

Brüksel, 12 Aralık 19 (TAK): Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerinin zirve yapacakları AB Konseyi binasında çevreciler, yangın görünümlü protesto düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesi çevre örgütü Greenpeace üyesi bir grup protesto gerçekleştirdi.

Protestocular, sabah erken saatlerde kamyonla AB Konseyi binası önüne yaklaştı. Hızlı biçimde AB Konseyi'ne tırmanan dağcı ekipmanlı yaklaşık 60 kişilik grup, binanın 2 cephesine dev posterler astı.

Binanın yandığı görüntüsünü veren 3 boyutlu biçimde hazırlanmış posterler dikkati çekti.

Duman makinesi de kuran protestocular, AB Konsey binasının yandığı algısına neden oldu.

Binaya asılan poster üzerinde "İklim Acil Durumu" ve "Greenpeace" yazıları da yer aldı.

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Özellikle trafiğin yoğun olduğu yoldaki gösteriler, bazı sürücülerin paniklemesine yol açtı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, bina üzerinde helikopterler devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

İzinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etti. Belçika polisi, binanın dış cephesine tırmanarak göstericileri gözaltına aldı.

Protestonun, bugün başlayacak ve gündeminde iklim ve çevre konularının da olduğu AB Liderler Zirvesi öncesi yapılması dikkati çekti.

(AA/FG)

 

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