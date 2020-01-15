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Ab, Libya\'dan Olası Göç Dalgasına Hazırlanıyor

AB KOMİSYONU:

Ab, Libya\'dan Olası Göç Dalgasına Hazırlanıyor

AB KOMİSYONU:

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:56
Ab, Libya\'dan Olası Göç Dalgasına Hazırlanıyor

AB KOMİSYONU: "HEDEFİMİZ GÖÇ KONUSUNDA TÜM SORUNLARI ÇÖZEN DAHA KAPSAYICI BİR PERSPEKTİF ORTAYA KOYMAK"
Brüksel, 15 Ocak 20 : Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkede ateşkesi bozma girişimleri, Avrupa'da yeni bir göç dalgası endişesine yol açtı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Libya'dan Avrupa'ya olası göç dalgasına ilişkin, AA muhabirinin, "Hafter Moskova'dan ateşkes anlaşması imzalamadan ayrıldı ve Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Libya'da saldırılarını sürdüreceğini açıkladı. Çatışmalar, her geçen gün daha çok sivilin yaşamını tehlikeye atıyor ve Avrupa'ya göç riskini artırıyor. AB, Libya'dan olası yeni göç dalgasına yeni önlemler alacak mı?" sorusunu yanıtladı.
Spinant, Brüksel için göç konusunda bir olay baş gösterdikten sonra tepki vermektense, olası sonuçlara hazırlıklı olmanın öncelikli olduğunu belirtti.
Bu düşüncenin AB'nin şu an üzerinde çalıştığı ve yakında masaya koymayı planladığı "yeni göç anlaşmasının" da temelini oluşturduğuna işaret eden Spinant, "Hedefimiz göç konusunda tüm sorunları çözen daha kapsayıcı bir perspektif ortaya koymak." dedi.
HAFTER, 12 ARALIK'TA TRABLUS'A SALDIRI BAŞLATTIKLARINI DUYURMUŞTU
Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

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Daha önce 4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri veren Hafter, 48 saatte başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine de UMH birlikleri, Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.
MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ
Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.
Görüşmede, Türk heyeti, UMH'ye eşlik ederken; Rus heyeti Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.
Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve Moskova'yı terk etmişti.
(AA/RÇ/GÜL) 
 

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