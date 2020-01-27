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Ab, Koronavirüs Salgınını Görüşmek İçin Sağlık Komitesini Toplayacak

Brüksel, 27 Ocak 20 (TAK): Avrupa Birliği (AB), Çin\'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını duyurdu.

Ab, Koronavirüs Salgınını Görüşmek İçin Sağlık Komitesini Toplayacak

Brüksel, 27 Ocak 20 (TAK): Avrupa Birliği (AB), Çin\'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını duyurdu.

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:56
Ab, Koronavirüs Salgınını Görüşmek İçin Sağlık Komitesini Toplayacak

Brüksel, 27 Ocak 20 (TAK): Avrupa Birliği (AB), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'den olası tahliye kararlarını üye ülkelerin aldığını, ihtiyaç olması durumunda Komisyon'un gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

De Keersmaecker, "Sağlık güvenlik komitesi bugün toplanarak koronavirüs salgını çerçevesinde hızla değişen durumu ele alacak." açıklamasında bulundu.

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Koronavirüs salgınının Fransa'da tespit edildiğini anımsatan de Keersmaecker, komitenin virüsle mücadele bağlamında hangi hazırlıkların yapıldığını ve hangi önlemlerin alınacağını görüşeceğini aktardı.

AB geçen hafta koronavirüs salgınının üye ülkelere ulaşabilme riskini düşükten orta seviyeye yükseltmişti.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtilmişti.

(AA/FG)

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