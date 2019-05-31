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Ab Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan\'da

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV:

Ab Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan\'da

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV:

31 Mayıs 2019 Cuma 08:43
Ab Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan\'da

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV: "CUMHURBAŞKANI OLARAK AB İLE KAPSAMLI VE YAPICI DİYALOĞU DEVAM ETTİRECEĞİM" 
AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK: "KAZAKİSTAN, AB'NİN BÖLGEDEKİ KİLİT ORTAĞIDIR. KAZAKİSTAN AVRUPA İLE UZAK DOĞU, RUSYA VE GÜNEY ASYA ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR"
Nur Sultan, 31 Mayıs 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.
Tusk, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı, daha sonra taraflar ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. 
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Tusk ile Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. 
Tokayev, yaptığı konuşmada, AB ile ilişkilerin daha güçlü hale geldiğini belirterek, "Biz stratejik ortaklıkta Avrupa'nın tüm lider ülkeleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Orta Asya için AB stratejisi, çeşitli alanlarda başarılı iş birliğinin örneğidir." dedi.

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Bu başarıları dikkate alarak gelecekteki karşılıklı ilişkilere iyimser baktıklarını dile getiren Tokayev, "Cumhurbaşkanı olarak AB ile kapsamlı ve yapıcı diyaloğu devam ettireceğim." ifadesini kullandı.
Tusk da AB'nin Orta Asya ülkeleriyle ortaklığı derinleştirmek için strateji belirlediğine işaret ederek, "Kazakistan, AB'nin bölgedeki kilit ortağıdır. Kazakistan Avrupa ile Uzak Doğu, Rusya ve Güney Asya arasında bir köprüdür." diye konuştu. 
Yeni Orta Asya stratejisinde daha güçlü ve modern ortaklık oluşturmayı önerdiklerini kaydeden Tusk, ayrıca enerji, ulaştırma ve dijital haberleşme alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi teklif ettiklerini söyledi.
Tusk, AB'nin Kazakistan'ın ilk ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olduğuna dikkati çekerek, AB ile Kazakistan arasındaki geniş stratejik ortaklık iş birliği anlaşmasının AB'nin tüm üye ülkeleri tarafından yakın zamanda onaylanacağını aktardı. 
Geçen yıl ülkenin AB ile olan ticaret hacmi 37,7 milyar dolar, AB'den Kazakistan'a doğrudan yabancı yatırım ise 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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