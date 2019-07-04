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Ab Konseyi Başkanı, Ap\'den Başkan Adayları İçin Destek İstedi

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK: 

Ab Konseyi Başkanı, Ap\'den Başkan Adayları İçin Destek İstedi

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK: 

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
Ab Konseyi Başkanı, Ap\'den Başkan Adayları İçin Destek İstedi

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:  "YENİ BAŞKANLIK ATAMALARI İÇİN AP TEMSİLCİLERİYLE YAKIN DİYALOG YÜRÜTTÜM. BUNU SADECE KURUMA OLAN SAYGIMDAN DEĞİL, AYNI ZAMANDA ORTAK BİR KARARDA BULUŞMAK İÇİN YAPTIM"

Brüksel, 4 Temmuz 19 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Yeni başkanlık atamaları için AP temsilcileriyle yakın diyalog yürüttüm. Bunu sadece kuruma olan saygımdan değil, aynı zamanda ortak bir kararda buluşmak için yaptım." dedi.

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan Tusk, AP ile AB Konseyi arasında gerginlik olmaması gerektiğini, iki kurumun da Avrupa demokrasisini temsil ettiğini vurguladı. 

"Avrupa'yı geliştirmek" için iki kurumun iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Tusk, "Yeni başkanlık atamaları için AP temsilcileriyle yakın diyalog yürüttüm. Bunu sadece kuruma olan saygımdan değil, aynı zamanda ortak bir kararda buluşmak için yaptım." diye konuştu. 

"DOĞU AVRUPA DAHA İYİ TEMSİL EDİLEBİLİR"

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Tusk, AB Konseyinin ilk defa üst düzey pozisyonlar için iki kadını aday gösterdiğinin altını çizerek "Umarım bu karar AP'nin görüşlerini olumlu bir şekilde etkiler." dedi. 

Avrupa'nın ancak birlikte hareket ederek küresel güçleri dengeleyebileceğini kaydeden Tusk, varılan anlaşmanın tüm üye ülkeleri dahil ettiğini ancak coğrafi çeşitlilik açısından Doğu Avrupa ülkelerinin daha iyi temsil edilmesi için ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

AB liderleri günler süren müzakerelerinin ardından, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti. 

AB Komisyonu Başkanı ve AB Yüksek Temsilciği pozisyonlarının AP üyelerinin oy çokluğuyla onaylanması gerekiyor. 

AP üyelerinin oylamayı 16 Temmuz'da yapması bekleniyor. 

(AA/ÖZ/HA)

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