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Ab Komisyonu, Üyeleri Kovid-19 Tedbirlerine Uyulması İçin Uyardı

AB KOMİSYONUNUN SAĞLIKTAN SORUMLU ÜYESİ STELLA KYRİAKİDES:  

24 Eylül 2020 Perşembe 18:46
Ab Komisyonu, Üyeleri Kovid-19 Tedbirlerine Uyulması İçin Uyardı
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AB KOMİSYONUNUN SAĞLIKTAN SORUMLU ÜYESİ STELLA KYRİAKİDES:  "BAHARDAKİ DURUMUN TEKRARINI ÖNLEMEK İÇİN BU SON ŞANSIMIZ OLABİLİR" 
 "KOVİD-19 AŞISININ BULUNMASINA HALA AYLAR VAR. ŞU ANDA GÖRDÜĞÜM DURUM VE GELECEK HAFTALAR VEYA AYLARDA GÖRECEĞİMİZ DURUM BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"
Brüksel, 24 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni bir dalganın engellenmesi için üye ülkelerin tedbirlere sıkı şekilde uyması gerektiği, aksi halde baharda olduğu gibi yasakların uygulanabileceği uyarısında bulundu.
Komisyonun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB'nin salgınla ilgili güncel risk değerlendirmesi hakkında düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının birçok ülkede rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı.
Kyriakides, "Hükümetlerin genel sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaları geri getirmekten başka şansları olmayacak durumları önlememiz gerekli. Böyle bir durum hem ruh sağlığımıza hem ekonomilerimize hem çocuklarımızın sağlığına ve eğitimine hem de bizim iş ve günlük hayatımıza zarar verir." dedi.
AB ülkelerinde herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine sıkıca uymasını isteyen Kyriakides, artan vaka sayılarının tedbirlerin yetersiz olduğunu veya halkın tedbirlere uymadığını gösterdiğini söyledi.
Kyriakides, "Bahardaki durumun tekrarını önlemek için bu son şansımız olabilir. Kovid-19 aşısının bulunmasına hala aylar var. Şu anda gördüğüm durum ve gelecek haftalar veya aylarda göreceğimiz durum beni endişelendiriyor. Ayrıca, aşının da bir sihirli değnek olmadığını bilmemiz lazım." ifadesini kullandı.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü (ECDC) Andrea Ammon ise kış mevsimiyle solunum yolu hastalıklarının artacağına işaret ederek, özellikle yaşı ileri olanların grip aşısı yaptırması gerektiğini vurguladı.
Avrupa'daki bazı ülkelerde yaşlı kesimde vaka sayılarının yanı sıra genel olarak ölüm ve ağır hastalık seyrinin azaldığını belirten Ammon, bazı ülkelerde ise özellikle gençler arasında bulaşma oranlarının çok arttığına dikkati çekti.
Ammon, AB ülkelerinin özellikle vurgulaması gereken noktanın gençlerin de ciddi şekilde hastalanabileceği gerçeği olduğunu, çocuklar ve 50 yaş altındaki kişilerde bulaşma riskinin azaltılması gerektiğini söyledi.
Özellikle bahar aylarında salgından en çok etkilenen ülkelerin bulunduğu Avrupa'da ECDC'nin istatistiklerine göre bugüne kadar 4,7 milyon vaka tespit edildi. Şu ana kadar 219 bin 918 kişinin hayatını kaybettiği salgında, Birleşik Krallık'ta 41 bin 862, İtalya'da 35 bin 758, Fransa'da 31 bin 459 ve İspanya'da 31 bin 34 kişi öldü. 
Son haftalarda vaka sayıların yeniden tırmanışa geçmesiyle birçok Avrupa ülkesinde gevşetilen tedbirler yeniden artırıldı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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