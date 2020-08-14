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Ab Komisyonu Başkanı\'ndan Belarus\'ta İnsan Hakkı İhlali Yapanlara Yaptırım Çağrısı

Brüksel, 14 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus\'ta demokrasi ve insan haklarını ihlal edenlere yönelik ilave yaptırımın gerekli olduğunu belirtti. 

14 Ağustos 2020 Cuma 14:21
Ab Komisyonu Başkanı\'ndan Belarus\'ta İnsan Hakkı İhlali Yapanlara Yaptırım Çağrısı
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Brüksel, 14 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'ta demokrasi ve insan haklarını ihlal edenlere yönelik ilave yaptırımın gerekli olduğunu belirtti. 
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen, "Bugün bir araya gelecek AB dışişleri bakanlarının, Belarus halkının temel özgürlüklerine ve demokrasiye verdiğimiz önemi ortaya koyacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu. 
Von der Leyen, "Belarus'ta demokrasi ve insan haklarını ihlal edenlere karşı ilave yaptırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin "özgür ve adil olmadığını" belirterek, sonrasındaki gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasından ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlar hakkında tedbir alabileceklerini ve bu ülkeyle ilişkileri gözden geçireceklerini bildirmişti.

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AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANACAK
AB dışişleri bakanları bugün öğleden sonra Belarus'ta seçimlerinin yanı sıra, Doğu Akdeniz, Lübnan ve Venezuella'daki gelişmeleri ele almak için videkonferans yoluyla görüşecek. 
Gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak bakanlar, ay sonunda da Berlin'de gayriresmi Dış İlişkiler Konseyi'nde (Gymnich) yüz yüze görüşecek.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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