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"ab, İsrail\'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımamaktadır"

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRİSTİAN BERGER:

"ab, İsrail\'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımamaktadır"

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRİSTİAN BERGER:

27 Mart 2019 Çarşamba 16:59

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRİSTİAN BERGER: "AVRUPA BİRLİĞİ, İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİNİ TANIMAMAKTADIR. HEM ULUSLARARASI HUKUK UYARINCA HEM DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NİN 1967 TARİHLİ 142 SAYILI KARARI VE 1981 TARİHLİ 497 SAYILI KARARI UYARINCA İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİNİ TANIMAMAKTADIR"

Malatya, 27 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını bildirdi. 

Berger, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından açıklama yaptığını anımsattı.

Mogherini'nin, AB'nin bu konudaki tutumunu, pozisyonunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Berger, "Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Hem uluslararası hukuk uyarınca hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 142 sayılı kararı ve 1981 tarihli 497 sayılı kararı uyarınca İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır." ifadelerini kullandı.  

(AA/RU/YIL)
 

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