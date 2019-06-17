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Ab İran Nükleer Anlaşmasının Sürmesini İstiyor

Lüksemburg, 17 Haziran 19   Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,

Ab İran Nükleer Anlaşmasının Sürmesini İstiyor

Lüksemburg, 17 Haziran 19   Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
Ab İran Nükleer Anlaşmasının Sürmesini İstiyor

Lüksemburg, 17 Haziran 19   Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak." dedi.

Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Mogherini, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmadaki limiti aşacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Biz nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerimizi açıklamalara göre değil, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) raporlarına göre yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, bu çerçevede AB'nin de İran ile meşru ekonomik faaliyetleri sürdürmek için bazı mekanizmalar inşa ettiğini anımsattı.

IAEA raporlarının İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterdiği sürece AB'nin desteğinin devam edeceğini ifade eden Mogherini, "Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak." diye konuştu.

 "KÖRFEZ'DE ASKERİ GERGİNLİKTEN KAÇINILMALI"

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Mogherini, Umman Körfezi'ndeki gerginliğe ilişkin ise AB'nin bilgiyi üye ülkelerin edindiği istihbarattan aldığını belirterek, tüm üye ülkelerin gerginliğin tırmandırılmaması konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

"Tüm üye ülkeler Körfez'de askeri gerginlikten kaçınılması gerektiğini, aksi takdirde durumun çok tehlikeli olacağını düşünüyor." diye konuşan Mogherini, tüm taraflara itidal çağrısını yineledi.

 "KUZEY MAKEDONYA VE ARNAVUTLUK İLE MÜZAKERELER BAŞLATILMALI"

Mogherini, AB Komisyonu'nun Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin açılması gerektiğini belirttiğini anımsatarak, "Müzakerelerin açılmaması hem ülkelerin motivasyonunu etkiler hem de genişleme sürecinin güvenirliğini zedeler." açıklamasında bulundu.

Bu sürecin aynı zamanda bölge barış ve istikrarına da zarar verebileceğine işaret eden Mogherini, üye ülkelere "gecikmeden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatma" çağrısında bulundu.

(AA/RÇ/HÖ)

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