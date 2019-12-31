Ab, Irak\'taki Abd Büyükelçiliğine Düzenlenen Saldırıdan Endişeli

Brüksel, Beyrut, 31 Aralık 19 : Avrupa Birliği (AB), Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu açıkladı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Iraklı yetkililerin diplomatik misyonları korumakla görevi olduğuna dikkati çekti.
AB'nin Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu aktaran Stano, aynı zamanda Irak'ta DEAŞ'la mücadele koalisyonunun hedef alınmasını da kınadığını belirtti.
Stano, AB'nin Irak'taki reformları ve halkın barış isteklerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.
ABD, LÜBNAN'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARDI
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, elçilik binasının yer aldığı başkent Beyrut'un kuzeyindeki Avkar bölgesinde gösteriler düzenlenmesi yönünde çağrıların yapıldığı belirtildi.
Lübnan güvenlik güçlerinin bölgedeki yolları kapatacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin açıklamasının, Irak'taki elçilik saldırısının ardından gelmesi ise dikkati çekti.
ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Söz konusu saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.
(AA/ÖZ/HA)