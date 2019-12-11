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Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı

AVRUPA BİRLİĞİ, 2050\'YE KADAR KARBON SALINIMLARININ EN AZ SEVİYEYE İNDİRİLMESİNİ PLANLARKEN İKLİME ZARAR VERMEYEN BİR KITAYA DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYOR

Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı

AVRUPA BİRLİĞİ, 2050\'YE KADAR KARBON SALINIMLARININ EN AZ SEVİYEYE İNDİRİLMESİNİ PLANLARKEN İKLİME ZARAR VERMEYEN BİR KITAYA DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYOR

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:05
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı

AVRUPA BİRLİĞİ, 2050'YE KADAR KARBON SALINIMLARININ EN AZ SEVİYEYE İNDİRİLMESİNİ PLANLARKEN İKLİME ZARAR VERMEYEN BİR KITAYA DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYOR

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN: "AVRUPA YEŞİL ANLAŞMASI, AVRUPA'NIN AYA İNSAN GÖNDERMESİ İLE EŞ DEĞER BİR ANDIR"

Brüksel, 11 Aralık 19 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kıtayı 2050'ye kadar iklime zararsız hale getirmeyi amaçlayan "Avrupa Yeşil Anlaşması" adlı yol haritasını kabul etti.

Göreve 1 Aralık'ta başlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa Yeşil Anlaşması'na ilişkin detayları Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda paylaştı.

Buna göre, AB, 2050'ye kadar karbon salınımların en az seviyeye indirilmesi ve kalan salınımların çeşitli tedbirlerle dengelenmesini sağlayarak iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmeyi hedefleyecek.

AB Komisyonu, 100 gün içerisinde  "Avrupa İklim Yasası", "Biyoçeşitlik Stratejisi", 'Yeni Sanayi Stratejisi", "Döngüsel Ekonomi Eylem Planı","Sürdürülebilir Gıda Stratejisi" gibi girişimler yayınlayacak.

İklim hedeflerine ulaşılması için gerekli olan yatırımların karşılanması amacıyla yeni bir sürdürülebilir yatırım planı kabul edilecek. AB'nin uzun dönem bütçesinin yüzde 25'i iklim ve çevre konularına odaklanacak.  Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İklim Bankası ise çevresel projeleri finanse edecek. AB, 2020 yılında yeşil finansman stratejisini açıklayacak.

AB, Birleşmiş Milletler (BM), G7, G20 gibi çeşitli uluslararası platformlarda  ve ikili ilişkilerinde çevresel hedeflere uygun "Yeşil diplomasi" izleyecek.

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AB Komisyonu, "Adil Geçiş Mekanizması" adlı bir program da hazırlayacak.

Toplam 100 milyar avroluk kamu ve özel sektör finansmanını içeren mekanizma ile çevre konusunda gerekli geçişi gerçekleştirmekte zorlanan ülkelere  mali destek sağlanacak.

ZORUNLU İKLİM YASASI

Avrupa İklim Yasası ile 2050 iklim hedeflerine uyulması zorunlu hale getirilecek. AB'nin 2030 yılı sera gazı salınım hedefleri gözden geçirilerek yüzde 50-55 oranında daha yüksek seviyelere çıkarılması teklif edilecek. AB'nin sanayi ve enerji sektöründeki emisyon ticaret sistemi güncellenerek ulaşım, nakliye ve yapıları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Temiz ve akıllı ulaşım stratejisi  ile kara, deniz ve hava ulaşımı alanındaki sera gazı salınımı azaltılacak. Hava ve su kirliliğinin önüne geçmek üzere çeşitli kimyasallara yönelik yeni bir strateji belirlenecek. Yeni gıda stratejisiyle tarım ve gıda üretimi ile dağıtımının daha sürdürülebilir bir hal alması amaçlanacak.

 "AYA İNSAN GÖNDERMEK GİBİ"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Avrupa'yı 2050 yılında iklim nötr bir kıta yapmamız için belirlediğimiz yol haritası olan Avrupa Yeşil Anlaşmasını kabul ettik." dedi.

Bu yol haritasıyla ekonomi ile doğa arasında bir denge sağlamayı amaçladıklarını belirten Von der Leyen, Avrupa Yeşil Anlaşması ile istihdamı ve inovasyonu artırırken emisyonları azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Von der Leyen,  biyoçeşitlilik, ormanlar, tarım, gıda, yeşil şehirler  ve döngüsel ekonomiyi içeren geniş bir yol haritası belirlediklerine dikkati çekerek, "Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa'nın aya insan göndermesi ile eş değer bir andır." diye konuştu.

(AA/ÖZ/HA)

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