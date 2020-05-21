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"ab Hava Yolu Ulaşım Kılavuzunda" Maske Ve Mesafe Uyarısı

Berlin, 21 Mayıs 20 (TAK): Avrupa Birliği\'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Kovid-19 salgınından dolayın hava yolu yolcularına

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:12
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Berlin, 21 Mayıs 20 (TAK): Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Kovid-19 salgınından dolayın hava yolu yolcularına "maske takma", "sosyal mesafeyi koruma" ve "sık sık ellerini yıkama" çağrısı yaptı.

EASA ve ECDC tarafından hava yolu yolcularının ve havacılık personelinin Kovid-19'a karşı sağlık güvenliğini sağlamak için seyahat sırasında yapılması gerekenler kapsamında ortak bir kılavuz yayınladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle hava yolları ve hava limanları için önemli değişiklikler yapılması gerektiği ifade edilen kılavuzda, hava yolu şirketlerinin ve hava limanı işletmelerinin mümkün olduğunda yolcuların 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulaması gerektiği belirtildi.

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Diğer yolcuları söz konusu virüsten korumak için tıbbi bir maske takmasının önerildiği kılavuzda, el hijyeninin titizlikle yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Uçaklardaki filtrelenmiş havanın, yeryüzünde solunandan daha güvenli ve temiz olmasından emin olunmasının istendiği kılavuzda, hava alanına varış, terminalde işlemler, uçağa binme, uçuş, transit ve varış gibi altı seyahat aşamasında salgına karşı yapılması gerekenler belirtildi.

Yolcuların kişisel sorumluluk alarak, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtileri varsa ve veya Kovid-19 taşıyan birisiyle temasta olduklarının farkında iseler hava alanına gelmemesi gerektiği ifade edilen kılavuzda, yolcuların maske takması, fiziksel mesafeleri koruması ve biniş kartlarını almadan Kovid-19 ile ilgili durumlarını beyan etmeleri çağrısı yapıldı.

Söz konusu kılavuzda, belirli bir uçuştaki bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması durumunda “takip ve izleme” yapabilmesi için yolculardan iletişim bilgilerinin istenmesinin tavsiye edilerek, uçmayacak olanların uçmayanlara terminal binası dışında veda etmeleri gerektiği belirtildi.

(AA/FG)

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