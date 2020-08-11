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Ab, Doğu Akdeniz\'de Diyalog Çağrısında Bulundu

YUNANİSTAN, AB DIŞİŞLERİ BAKANLARININ OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

11 Ağustos 2020 Salı 15:27
Ab, Doğu Akdeniz\'de Diyalog Çağrısında Bulundu
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YUNANİSTAN, AB DIŞİŞLERİ BAKANLARININ OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Brüksel, 11 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmek için diyalog ve irtibat içinde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerekiyor." dedi.

Stano, günlük basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin sorulması üzerine, son gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi.

Artan gerginliğin sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını belirten Stano, "Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmek için diyalog ve irtibat içinde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerekiyor. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, tekrar yapıcı diyaloğun inşa edilmesi için gereken her türlü çabayı sarf ediyor. Tüm muhataplarıyla irtibatı sürüyor." ifadesini kullandı. 

Yunanistan'ın gelişmeleri görüşmek için olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı için çağrıda bulunduğunu teyit eden Stano, üye ülkelerin konuyu görüşeceklerini kaydetti.

Durumu görüşmenin başka yolları da bulunduğunu aktaran Stano, ay sonunda düzenlenecek gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında (Gymnich) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi. 

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Türkiye'ye yönelik yaptırımın gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Stano, dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da düzenlenen Dış İlişkiler Konseyinde Türkiye'yle diyaloğu artırma kararı aldığını anımsattı.

Yüksek Temsilci Borrell'in aynı zamanda Türkiye'ye yönelik atılabilecek adımlar üzerinde çalışma konusunda da görevlendirildiğini hatırlatan Stano, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN'DAN AB DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİNE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşmek üzere Başbakanlıkta bir araya geldi. 

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Atina yönetiminin AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Öte yandan, Bakan Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile de bir araya gelerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında ABD'li büyükelçiyi bilgilendirdiğini aktardı.

(AA/ÖZ/GÜL)

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