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Ab\'den Yalan Haberle Mücadele Çağrısı

AB, FACEBOOK, GOOGLE VE TWİTTER\'IN YALAN HABERE KARŞI DAHA FAZLA MÜCADELE ETMESİNİ TALEP ETTİ

Ab\'den Yalan Haberle Mücadele Çağrısı

AB, FACEBOOK, GOOGLE VE TWİTTER\'IN YALAN HABERE KARŞI DAHA FAZLA MÜCADELE ETMESİNİ TALEP ETTİ

28 Şubat 2019 Perşembe 16:27
Ab\'den Yalan Haberle Mücadele Çağrısı

AB, FACEBOOK, GOOGLE VE TWİTTER'IN YALAN HABERE KARŞI DAHA FAZLA MÜCADELE ETMESİNİ TALEP ETTİ

Brüksel, 28 Şubat 19 (.): Avrupa Birliği (AB), Facebook, Google ve Twitter'ın yalan haber ve yanlış bilgilendirmeyle daha fazla mücadele etmelerini istedi.
AB Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, AB Komisyonu Adalet ve Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova, AB Komisyonu Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King ve AB Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel yalan haberle mücadeleye ilişkin ortak açıklama yayınladı.
Facebook, Google ve Twitter'ın yanlış bilgilendirme ve yalan haberle daha fazla mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, dijital platformların reklam yerleştirme, siyasi reklamlar ve sahte hesapların belirlenmesi alanında çalışmalarını arttırması ve atılan adımları AB ile paylaşması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik siyasi kampanyaların önümüzdeki günlerde hızlanacağı anımsatılarak, Facebook, Google ve Twitter'ın demokratik sürece katkı sağlaması gerektiği ifade edildi.
Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.
AB, sanal platformlara yönelik çeşitli tedbirlerle mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.
(AA/GÖZ/ÖK)
 

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