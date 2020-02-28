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Ab\'den Tpao Yetkililerine \'sondaj\' Yaptırımı

AB\'den Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerine \'sondaj\' yaptırımı

Ab\'den Tpao Yetkililerine \'sondaj\' Yaptırımı

AB\'den Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerine \'sondaj\' yaptırımı

28 Şubat 2020 Cuma 00:16
Ab\'den Tpao Yetkililerine \'sondaj\' Yaptırımı
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AB'den Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerine 'sondaj' yaptırımı

Brüksel, 27 Şubat 20 (TAK): Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "yasa dışı" olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri bağlamında 2 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

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Bu çerçevede, söz konusu kişilerin AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, aynı zamanda seyahat yasağı uygulanacağı da kaydedildi.

Açıklamada, AB kişi ve kurumlarının bu kişilere fon aktarmasının da yasaklandığı ifade edildi.

AB Konseyi, 18 Ekim 2019'da "Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması" konusunda anlaşmıştı.

(AA/FG)

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