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Ab\'den Sınırlarını Kapatan Macaristan\'a Tepki

Brüksel, 1 Eylül 20 (TAK): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Macaristan\'ın sınırlarını kendi vatandaşları dışındakilere kapatmasına tepki gösterdi.

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Ab\'den Sınırlarını Kapatan Macaristan\'a Tepki
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Brüksel, 1 Eylül 20 (TAK): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Macaristan'ın sınırlarını kendi vatandaşları dışındakilere kapatmasına tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, günlük basın toplantısında, 1 Eylül itibariyle sınırlarını vatandaşları dışındakilere kapatan Macaristan'ı eleştirdi.

Wigand, "Macaristan'ın bu uygulaması AB vatandaşları arasında ayrımcılıktır ve serbest dolaşım kurallarına aykırıdır." diye konuştu.

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AB üyesi ülkeler arasında serbest seyahatin devam etmesi için yoğun biçimde çalıştıklarını anımsatan Wigand, seyahat sınırlamalarına yönelik ortak kriterler belirlemek üzere üye ülkelerin görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Wigand, Komisyon'un AB vatandaşları arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğine dikkati çeken bir mektubu bugün Macaristan hükümetine göndereceğini sözlerine ekledi.

Macaristan, cuma günü, salgın nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu seyahatler dışında AB vatandaşları da dahil sınırlarını bütün yabancılara kapatma kararı alındığını açıklamıştı.

Bunun ardından Macaristan, son 5 gün içinde yapılmış Kovid-19 testi sunmaları haline Çekya, Slovakya ve Polonya vatandaşlarına ülkeye giriş izin verileceğini bildirmişti.

(AA/FG)

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