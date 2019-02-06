Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102393
ALTIN
220.378
DOLAR
5.2170
STERLİN
6.7539
EURO
5.9438
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul...
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
banner282

Ab\'den Siemens-alstom Birleşmesine Ret

AB, SİEMENS\'İN, ALSTOM FİRMASININ DEMİR YOLU SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLERİNİ SATIN ALMASINA İZİN VERMEDİ

Ab\'den Siemens-alstom Birleşmesine Ret

AB, SİEMENS\'İN, ALSTOM FİRMASININ DEMİR YOLU SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLERİNİ SATIN ALMASINA İZİN VERMEDİ

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
Ab\'den Siemens-alstom Birleşmesine Ret
AB, SİEMENS\'İN, ALSTOM FİRMASININ DEMİR YOLU SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLERİNİ SATIN ALMASINA İZİN VERMEDİ

Brüksel, 6 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB), Alman Siemens\'in Fransız Alstom firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasını onaylamadı.
AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel\'de düzenlediği basın toplantısında, Siemens ve Alstom\'un demir yolu sektöründeki faaliyetlerini birleştirmelerine izin verilmediğini söyledi.
Siemens Alstom birleşmesinin sinyal sistemleri ve hızlı tren alanında daha yüksek fiyatlara neden olacağını ve inovasyonu azaltacağını belirten Vestager, "Yasakladığımız şirket birleşmesi ciddi rekabet kaygısı ortaya koyuyor." dedi.
Vestager, şirketlerin söz konusu rekabet endişelerini giderecek çözüm önerilerinde bulunmadığına dikkati çekti.
Avrupa\'nın önde gelen demir yolu, tren ve tramvay üretici firmalarından Alman Siemens ve Fransız Alstom şirketleri arasında birleşme anlaşması 2017 yılında duyurulmuştu. Birleşme ile yeni oluşumun yıllık 15,3 milyar avro ciroya sahip olacağı öngörülmüştü.
AB, 2018 temmuz ayında Siemens\'in Alstom firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın alma girişimi hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.
Siemens ve Alstom\'un demir yolu ulaşımı sektöründe yüksek hızlı tren, metro ve tramvay gibi ulaşım araçları ile sinyalizasyon ihalelerinde rakip durumda oldukları gerekçesiyle başaltılan soruşturma, birleşmenin bu alanlarda rekabeti azalabileceği kaygısıyla açılmıştı.
Fransa\'nın köklü demir yolu ve tren üreticilerinden Alstom, hızlı tren ve tramvay imalatı alanında 34 bin 500 kişi istihdam ediyor. Alman teknoloji devi Siemens\'in demir yolu sektöründe faaliyet gösteren kanadı Siemens Mobility\'nin ise 28 bine yakın çalışanı mevcut.
AB\'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda. Komisyon, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı durum olup olmadığını değerlendiriyor.
Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bu birleşme veya satın almayı engelleyebiliyor.
(AA/AK/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'nın Enerji Gelirleri 2018'de Arttı
Rusya'nın Enerji Gelirleri 2018'de Arttı
İngiliz Regülatörden Online Turizm Şirketlerine Uyarı
İngiliz Regülatörden Online Turizm Şirketlerine Uyarı
"ingiltere, Ab'den Anlaşmasız Ayrılırsa Birçok Pazara Erişimi Kaybedecek"
İspanya'da Franco Döneminin İzlerinin Silinmesi Talimatı
İspanya'da Franco Döneminin İzlerinin Silinmesi Talimatı
Almanya Savunma Harcamalarını Artırıyor
Almanya Savunma Harcamalarını Artırıyor
New Mexıco, Sınırdaki Askerleri Çekiyor
New Mexıco, Sınırdaki Askerleri Çekiyor
Brezilya'da Çöken Baraja İlişkin Sağlık Uyarısı
Brezilya'da Çöken Baraja İlişkin Sağlık Uyarısı
Makedonya, Nato'ya Katılım Protokolünü İmzaladı
Makedonya, Nato'ya Katılım Protokolünü İmzaladı
Yunan Basını Erdoğan-çipras Görüşmesini Manşete Taşıdı
Yunan Basını Erdoğan-çipras Görüşmesini Manşete Taşıdı
Venezuela'da Abd Silahları Ele Geçirildi
Venezuela'da Abd Silahları Ele Geçirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim