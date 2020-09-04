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Ab\'den Serbest Dolaşıma Yönelik Ortak Kriter Teklifi

HAFTALIK GÜNCELLENECEK HARİTADA BÖLGELER SALGIN VERİLERİNE GÖRE YEŞİL, TURUNCU, KIRMIZI VE GRİ RENK OLARAK AYRILACAK

04 Eylül 2020 Cuma 18:00
Ab\'den Serbest Dolaşıma Yönelik Ortak Kriter Teklifi
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HAFTALIK GÜNCELLENECEK HARİTADA BÖLGELER SALGIN VERİLERİNE GÖRE YEŞİL, TURUNCU, KIRMIZI VE GRİ RENK OLARAK AYRILACAK

KOVİD-19 ORANI ÇOK DÜŞÜK OLAN BÖLGELER YEŞİL RENK BELİRLENECEK. BU BÖLGEYE SEYAHAT SERBESTÇE YAPILACAK

SALGINININ BİRAZ DAHA YAYGIN OLDUĞU TURUNCU BÖLGELERE SEYAHATLERDE KOVİD-19 TESTİ İLE KİŞİSEL BİLGİLERİN YER ALDIĞI FORM DOLDURULMASI TAVSİYE EDİLECEK

KIRMIZI BÖLGELER İLE YETERLİ VERİ BULUNMAYAN GRİ BÖLGELERDEN İSE TEST VEYA 14 GÜNLÜK KARANTİNA İLE SEYAHAT GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Brüksel, 4 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üye ülkeler arasında serbest dolaşımın ortak kriterlerle ve kesintisiz devam etmesine yönelik düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle üye ülkelerin serbest dolaşımı sınırlandıran önlemlerinin uyumuna yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB ülkeleri seyahat kısıtlamaları kararını belirlenen ortak kriterlerle verecek.

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Üye ülkeler, Kovid-19 yeni vaka sayılarına, bölgelerdeki Kovid-19 test sayılarına ve testlerdeki pozitif vaka oranlarına ilişkin verileri haftalık olarak Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) sunacak.

ORTAK KRİTERLERİN AVRUPA ÇAPINDA RENK KODU KULLANILARAK HARİTALANMASI YAPILACAK

Belirlenen ortak kriterlerin Avrupa çapında renk kodu kullanılarak haritalanması yapılacak. Haftalık güncellenecek haritada bölgeler salgın verilerine göre yeşil, turuncu, kırmızı ve gri renk olarak ayrılacak.

Kovid-19 oranı çok düşük olan bölgeler yeşil renk belirlenecek. Bu bölgeye seyahat serbestçe yapılacak. Salgınının biraz daha yaygın olduğu  turuncu bölgelere seyahatlerde Kovid-19 testi ile kişisel bilgilerin yer aldığı form doldurulması tavsiye edilecek.

Son 14 günde toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 50'nin altında olan ve  pozitif Kovid-19 test oranı yüzde 3'ün altındaki bölgelere seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Yüksek riskli bölgelerden gelen yolculara uygulanan önlemler için ortak bir çerçeve belirlenecek. Kırmızı  bölgeler ile yeterli veri bulunmayan gri bölgelerden ise test veya 14 günlük karantina ile seyahat gerçekleştirilebilecek.

Herhangi bir kısıtlama hakkında halka açık ve zamanında bilgi verilecek. Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

(AA/ÖZ/HA)

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