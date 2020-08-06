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Ab\'den Lübnan\'a 33 Milyon Avro Destek

Brüksel, 6 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan\'a acil durum ihtiyaçları için ilk etapta 33 milyon avro destekte bulunulacağını bildirdi. 

06 Ağustos 2020 Perşembe 14:31
Ab\'den Lübnan\'a 33 Milyon Avro Destek
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Brüksel, 6 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan'a acil durum ihtiyaçları için ilk etapta 33 milyon avro destekte bulunulacağını bildirdi. 
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, von der Leyen, başkent Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
Von der Leyen, AB'nin Beyrut'da halihazırda Sivil Koruma Mekanizmasıyla birlikte iyi eğitimli 100 itfaiyeci, arama ve kurtarma faaliyetleri için uzman köpekler ve malzeme gönderimi gerçekleştirdiğini anımsatarak, Kopernik uydu haritalama sistemini de harekete geçirdiklerini hatırlattı.

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Buna ilave olarak ilk etapta acil ihtiyaçlar için AB'nin 33 milyon avro yardımda bulunacağını duyuran von der Leyen, başkentte yeniden inşaya katkı sağlamaya da hazır olduklarını bildirdi. 
Von der Leyen, Lübnan'ın siyasi istikrarının da büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Bu zor zamanlarda tüm siyasi güçler birlik olmalı. AB, Lübnan'ın yanında olacaktır." dedi. 
Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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