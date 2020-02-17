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Ab\'den Libya\'da Durum "çok Kötü" Açıklaması

Brüksel, 17 Şubat 20 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya\'da çatışmayı sonlandırmayı hedefleyen Berlin sürecinin işlediğini ancak sahada durumun

Ab\'den Libya\'da Durum "çok Kötü" Açıklaması

Brüksel, 17 Şubat 20 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya\'da çatışmayı sonlandırmayı hedefleyen Berlin sürecinin işlediğini ancak sahada durumun

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:17
Ab\'den Libya\'da Durum
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Brüksel, 17 Şubat 20 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da çatışmayı sonlandırmayı hedefleyen Berlin sürecinin işlediğini ancak sahada durumun "çok kötü" olduğunu bildirdi.

Borrell, Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Berlin sürecinin işlemeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"(Libya'da) Sahadaki durum çok çok kötü." diyen Borrell, Libya'nın petrol satışının kesintiye uğramasının ülke ekonomisini zayıflattığını vurguladı.

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Borrell, "Libya, satamadığı petrolden dolayı günde 60 milyon dolar kaybediyor." diyerek, bugün, bölgedeki silah ambargosunun denetlenmesi için ne gibi önlemler alınabileceğini görüşeceklerini ifade etti.

Libya sorununu görüşmek üzere 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı, yedi başlıkta 55 maddelik bir sonuç bildirisinin açıklanmasıyla sona ermişti.

Konferansa, Türkiye dahil 12 devlet ile Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki taraflar, Afrika Birliği, Arap Birliği ve AB temsilcileri katılmıştı.

(AA/AK/ŞEB)

 

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