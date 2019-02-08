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Ab\'den Kaşıkçı Cinayeti İçin "detaylı" Soruşturma Çağrısı

AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAJA KOCİJANCİC:

Ab\'den Kaşıkçı Cinayeti İçin "detaylı" Soruşturma Çağrısı

AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAJA KOCİJANCİC:

08 Şubat 2019 Cuma 13:22
Ab\'den Kaşıkçı Cinayeti İçin
AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAJA KOCİJANCİC: "(CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ) DETAYLI VE GÜVENİLİR BİR SORUŞTURMA YAPILMASI ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Brüksel, 8 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrısını tekrarladı.
AB Komisyonu Sözcüsü MajaKocijancic, AA muhabirinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü AgnesCallamard\'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan\'ı sorumlu tutmasına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, AB\'nin Kaşıkçı cinayeti konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti.
Kocijancic, "Önceki aylarda söylediğimiz gibi detaylı ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu
BM Özel Raportörü AgnesCallamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik 28 Ocak-3 Şubat\'ta Türkiye\'ye ziyaretinin ardından elde ettiği bulgulara ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı.
Ziyaret sırasındaki desteğinden dolayı Türkiye\'ye teşekkür eden Callamard\'ın, "Türkiye\'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı\'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından vahşice ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.
(AA/AK/ŞEB)
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