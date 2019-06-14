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Ab\'den "italyan Enerjisine" Onay

AB KOMİSYONU, İTALYA\'NIN 5,4 MİLYAR AVROLUK YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLEME PLANINI ONAYLADI

Ab\'den "italyan Enerjisine" Onay

AB KOMİSYONU, İTALYA\'NIN 5,4 MİLYAR AVROLUK YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLEME PLANINI ONAYLADI

14 Haziran 2019 Cuma 12:37
Ab\'den

AB KOMİSYONU, İTALYA'NIN 5,4 MİLYAR AVROLUK YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLEME PLANINI ONAYLADI

Brüksel, 14 Haziran 19 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın yenilenebilir enerjiyi desteklemek için 5,4 milyar avroluk kaynak aktarma planına onay verdi.

AB Komisyonu, İtalya'nın rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini destekleme planının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu bildirildi.

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Söz konusu yatırımlarla İtalya'nın yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artacağına dikkat çekilen açıklamada, 2021 yılına kadar 5,4 milyar avroluk desteklemeleri içeren tedbirlerin AB enerji ve iklim hedefleriyle uyumlu olduğu ve piyasadaki rekabeti haksız bir biçimde bozmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, programdan faydalanacak yenilenebilir enerji yatırımlarının, piyasa fiyatı üzerine ilave prim şeklinde destekleneceği, piyasadaki fiyatların üretim maliyetlerini geçmesi durumunda ise desteklemelerin kesileceği belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

(AA/AK/HÖ)

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