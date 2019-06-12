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Ab\'den İngiltere\'ye Ayrılık Faturası Uyarısı

AB, İNGİLTERE\'NİN ANLAŞMASIZ BREXİT HALİNDE DE BİRLİK BÜTÇESİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Ab\'den İngiltere\'ye Ayrılık Faturası Uyarısı

AB, İNGİLTERE\'NİN ANLAŞMASIZ BREXİT HALİNDE DE BİRLİK BÜTÇESİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Ab\'den İngiltere\'ye Ayrılık Faturası Uyarısı

AB, İNGİLTERE'NİN ANLAŞMASIZ BREXİT HALİNDE DE BİRLİK BÜTÇESİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI
Brüksel, 12 Haziran 19 (.): Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin anlaşmasız ayrılık durumunda da birlik bütçesine yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.
AB Komisyonu, Brexit hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeleri içeren yeni bir çalışma yayımladı.
Çalışmada, İngiltere'nin AB üyesi ülke olarak verdiği mali taahhütler yerine getirilinceye kadar gelecekteki ticari ilişkiler hakkında müzakerelere başlanmayacağı belirtildi.
AB kurumlarının anlaşmasız Brexit durumuna yönelik hazırlık planlarını tamamladığı aktarılan çalışmada, AB vatandaşları ve şirketlerinin de anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını yapmaları gerektiği kaydedildi.

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AB ve İngiltere arasında müzakere edilen Brexit ayrılık anlaşmasında mali yükümlülükler konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşmaya göre, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına ilişkin daha önce vermiş olduğu yaklaşık 40 milyar sterlinlik taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor.
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Boris Johnson'un vaatleri arasında ise AB'ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik (yaklaşık 296 milyar lira) ayrılık ödemesinin yapılmayacağı yer alıyor.
İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelendi.
(AA/TUĞ/ÖK)
 

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