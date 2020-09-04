banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 41°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1081
ALTIN
463.822
DOLAR
7.4172
STERLİN
9.8939
EURO
8.7902
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Ab\'den Doğu Akdeniz İçin Bir Kez Daha Diyalog Çağrısı

Brüksel, 4 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell\'in Doğu Akdeniz konusunda temaslarda bulunduğunu, gerilimi düşürmenin tek yolunun diyalog olduğunu söyledi.

04 Eylül 2020 Cuma 14:21
Ab\'den Doğu Akdeniz İçin Bir Kez Daha Diyalog Çağrısı
banner337
banner351

Brüksel, 4 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Doğu Akdeniz konusunda temaslarda bulunduğunu, gerilimi düşürmenin tek yolunun diyalog olduğunu söyledi.

Stano, günlük basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin soruları yanıtlarken AB'nin diyalogdan yana olan tutumunun değişmediğini belirterek, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için müzakerelerin başlaması gerektiğini vurguladı.

banner341
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in son günlerde temaslarda bulunduğunu, mesajlar ilettiğini kaydeden Stano, "Tek taraflı adımlar, tehditler, açıklamalar yerine Doğu Akdeniz'deki mevcut tansiyonu düşürmek için nihayet başlayan bir diyaloğumuz, görüşmelerimiz var." dedi.

AB'nin birçok kez Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içinde olduğunu açıkladığını hatırlatan Stano, birliğin sorunların çözümü konusunda tutumunun açık olduğunu söyledi.

Stano, "İlerleyebilmenin tek yolu diyalog ve görüşmelerdir. Sadece bunlar çözüm getirebilir, gerginliği azaltabilir. Bizim görmek istediğimiz de budur." diye konuştu.

(AA/HUR/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı
AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı
İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 22 Bini Geçti
İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 22 Bini Geçti
Etiyopya, Suudi Arabistan'dan Düzensiz Göçmen Durumundaki 2 Bin Vatandaşını Daha Tahliye Edecek
Etiyopya, Suudi Arabistan'dan Düzensiz Göçmen Durumundaki 2 Bin Vatandaşını Daha Tahliye Edecek
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Gösterileri Haberleştiren Los Angeles Times Muhabiri Gözaltına Alındı
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Gösterileri Haberleştiren Los Angeles Times Muhabiri Gözaltına Alındı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 Salgınında Günlük Vaka Sayısı 100'ü Geçti
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 Salgınında Günlük Vaka Sayısı 100'ü Geçti
Aa’dan “avrupa Birliği’nin Batı Balkan Politikası” Değerlendirmesi
Aa’dan “avrupa Birliği’nin Batı Balkan Politikası” Değerlendirmesi
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 15 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 15 Bini Geçti
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrupa'nın en büyük gnelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti
Avrupa'nın en büyük gnelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti
Avustralya’da Kovıd-19'dan Bir Günde 59 Kişi Hayatını Kaybetti
Avustralya’da Kovıd-19'dan Bir Günde 59 Kişi Hayatını Kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim